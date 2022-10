Prózai szerepben bizonyítanak az Operettszínház művészei Kevesebb, mint egy hónap múlva egy új független társulat debütál a magyar színházi életben. Az Astrum Színház első produkciója A rózsa titkai – Az igaz történet A kis herceg mögött című előadás a DÉRYNÉ Program hozzájárulásával jön létre, november 18-án 19 órakor láthatja először a közönség a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban, majd a fővárosban november 28-án 19 órakor a Bethlen Téri Színházban. A darab Antoine de Saint-Exupéry és felesége szerelmi történetét meséli el megismerkedésüktől egészen az író haláláig, sőt még azon is túl. És egyúttal felvillantja A kis herceg ikonikus jeleneteit olyan módon, hogy rávilágít, azok milyen magánéleti aspektusokból táplálkoztak. Az előadás mesevilág és szerelmi dráma különös keveréke, ami fontos gondolatokat fogalmaz meg, de elsősorban a nézők érzelmeire szeretne hatni, hiszen jól csak a szívével lát az ember… A darab szerepeit Földes Tamás, Angyal Anita, Bálint Ádám és Álmosd Phaedra alakítják, a produkciót Baku György rendezi. Antoine, de Saint-Exupéryt az egykori Rock Színház legendája, az Operettszínház egyik legfoglalkoztatottabb művésze, az Astrum Színházi Egyesület elnöke, a Kaszás Attila-díjas Földes Tamás kelti életre. „Gyerekkoromban elolvastam, elolvastatták velem A kis herceget, nem igazán értettem. Később egyre többször jöttek szembe a tézismondatok. Akkor azt mondtam magamban: szép, igaz gondolatok. Most, hogy próbáljuk ezt a darabot, érteni vélem – mondja Földes Tamás. - Itt a Földön olyan sokfélék vagyunk mi emberek, mégis alapvetően egyformák, és ez így van jól. Ám ha mégis találunk egyet, egy egyetlent, akkor… Erről szól a darab.” Consuelo-t, az író feleségét Angyal Anita alakítja majd, aki számos színházi feladatán kívül a Jóban, Rosszban című sorozat egyik főszereplőjeként ismert meg az ország. „Kislányként az első találkozásunkkor nem tetszett A kis herceg, nem értettem. Túl kicsi voltam hozzá. Aztán később, fiatal felnőttként annyira beszippantott, hogy azóta igaz rajongója lettem – vallja be a színésznő. - A szerző zsenialitása, ahogy egyszerűnek tűnő mondatokba helyezik bele a világ legnagyobb igazságait. Annyi újraolvasás, előadás nézése, sőt eljátszása után még mindig találok benne mélyebb rétegeket, még több szépséget.” A darabban számos férfi szerepet formál meg az Operettszínház másik művésze, Bálint Ádám, akit az ország a Megasztárban ismert meg, és utána figyelemre méltó színházi karriert épített. „Kinyúltra hallgattam a kazettát, amelyen többek között Halász Judit, Balázs Péter, Márkus László szólaltatják meg a könyv szereplőit. Bizonyos hangsúlyokra, megfogalmazásokra a mai napig emlékszem, és küzdenem kell, hogy ezeket ne ugyanúgy mondjam én is – meséli Bálint Ádám. - Segít, hogy az előadás új kontextusba helyezi ezeket a szövegeket, és felnőttként egyébként is mást jelentenek ezek az ismerős mondatok.” A darabban több női szerepet alakít Álmosd Phaedra, akit az RS9 Színház és a Görög Nemzetiségi Színház produkciói mellett a Jóban, Rosszban című sorozatból is ismerhet a közönség. „Pici voltam, még alsós, amikor először találkoztam A kis herceggel. Nem szerettem olvasni, de minden barátom ezt a könyvet bújta, én sem akartam kimaradni. Egy szó nem sok, annyit sem értettem belőle, ám a rókás részénél valami megérintett. Kiskutyát szerettem volna, de egy kis rókának pont úgy tudtam volna örülni. Számomra a mai napig a legértékesebb tanítás: „egyszer és mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.” Az előadást Baku György állítja színpadra, aki a Főnix Színház és az RS9 Színház több produkcióját jegyzi. „Tudjuk, hogy történelmileg és gazdaságilag nem ez mutatkozik a legmegfelelőbb alkalomnak egy új társulat létrehozására és bemutatására, de egyfelől hiszünk magunkban, más felől hiszünk abban, hogy a történeteknek, amiket el szeretnénk mesélni ereje, aktualitása és szépsége van, de mindenekelőtt nagyon hiszünk a közönségben – mondja az előadás rendezője. - A lelkeknek talán még soha nem volt akkora szüksége szépségre, az elmének pedig tiszta gondolatokra, mint most. A rózsa titkai című előadásunkban mindez jelen van. A kis herceg története sokakat rabul ejtett már, de írójának és feleségének történetét már jóval kevesebben ismerik. Az előadásban mindezt úgy mutatjuk meg, hogy egyúttal arra is rávilágítunk, hogyan jelentek meg Exupéry magánéletének egyes elemei világhírű regényében. A kis herceg rajongóknak azt kell mondanom, ez szinte kötelező előadás. De várjuk azokat is, akik csak egy érzelmi utazásra vágynak, és szeretik az olyanfajta színházat, ami a szívekig hatol. Ráadásul mindezt csodálatos színészek tárják a közönség elé. Egy rendező nem is kívánhatna jobb csapatot. Földes Tamás, Angyal Anita, Bálint Ádám és Álmosd Phaedra mindannyian olyan érzékeny és kreatív emberek, akikkel öröm a közös munka. Hiszek abban, hogy ha egy előadás szeretetteljes közegben készül, akkor azt a néző is megérzi, és hogy a valódi színpadi pillanatok nem a feszültségekből, hanem a kreatív energiákból születnek. Ezzel a társulattal így dolgozunk, és reméljük, hogy az egymás és a közönség iránti szeretetünk találkozik majd a nézők szeretetével.”



