Ez volt a sláger egykor 63. - 1968-ban milliók hallgatták a dalt Nagy népszerűségnek örvendő sorozatunkban a múlt nagy slágereit keressük elő és mutatjuk meg. Kalandozzatok velünk az időben és ismerjétek meg, milyenek voltak az igazi nagy slágerek egykor. A remek lemezlovas BanDJ rovatában ezúttal a Magay Klementina – Almát eszem dala a főszereplő. A Táncdalfesztivál ma már fogalom. Nem csoda, hiszen hazánk könnyűzenei történelmének egyik legjelesebb eseménysorozata volt. A mai Megasztár és X-Faktor típusú vetélkedőkhöz lehetne hasonlítani, mégis méretében és hatásában talán meg azokat is felülmúlta, saját korában. És még valami, amiben különbözött az új „dalnokversenyektől”: a Táncdalfesztiválokon dalok, szerzemények kerültek megmérettetésre, ahol a hazai dalszerzők és előadók egyaránt vizsgáztak a nagyérdemű valamint a szakmai zsűri előtt. A Magyar Televízióban indított tehetségkutató-verseny 1966-ban indult útjára. A sor végtelen, ami jelzi az eseménysorozat fontosságát. Az első, klasszikus korszak 1966 és ’72 között volt, amikor (1970 kivételével) minden évben megszervezték a gálát. Ez akkor a legnagyobb kiugrási lehetőséget jelentette az énekeseknek és a Táncdalfesztivál kifutóján olyan zenészlegendákat fedeztek fel, mint Zorán, Szécsi Pál, Koós János, Hungária, Neoton, Kovács Kati, Delhusa Gjon vagy Koncz Zsuzsa.



Ezt követően kisebb rendszerességgel, 4-5 évente került képernyőre a Táncdalfesztivál. Az 1977-es, ’81-es, ’86-os, ’88-as versenyeken az újabb generációk tehetségei is megjelentek és írták be magukat a poptörténelembe. Sokan emlékezhetnek diszkókirálynőnk, Szűcs Judith „Táncolj még” című klasszikusára, a vagányan elegáns Soltész Rezső „Szóljon hangosan az ének”-ére, az aranytorkú „Vidéki lányra”, Eszményi Viktóriára, vagy a meglepően profi pantomimelőadással és kiváló „Bábu vagy” dallal a KFT-re.



1992, ’93, ’94 is a Táncdalfesztiválok éve volt, ezeken is ma már legendás előadók mutatták meg, mit tudnak. Csak néhány név azok közül, akik a gálák színpadán énekeltek: Auth Csilla, Sipos F. Tamás, Keresztes Ildikó, Szulák Andrea, Friderika.



Mai Táncdalfesztiválos nosztalgiázásunk az igazi klasszikus korba repít minket. Egy előadó, akinek energikus előadásához nem fér kétség. Egy dal, amelynek több feldolgozása is hódít. Magay Clemetina „Almát eszem” című slágerét volt szerencsém élőben is hallani a Sportaréna „Volt egyszer egy Táncdalfesztivál” című műsorában, és nem véletlenül indul eme remek Payer András szerzeménnyel a 9-es, táncdalfesztiválos BanDJ Minimix sem.



