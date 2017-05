Eurovíziós Dalfesztivál 2017 elődöntő: túl a fellépésen Joci! Most már a voksokon múlik minden! Tizennyolc fellépő közül hetedikként lépett színpadra az Eurovíziós Dalverseny ma esti elődöntőjében Pápai Joci. Az Origo közepes népszerűségnek örvendett kezdettől fogva nemzetközi szinten, a fogadóirodák a döntőbe várják a magyar versenydalt.



Csütörtök este Jocinak 17 versenytársával kell megküzdenie. Ha a legjobb 10-be jut, izgulhatunk érte a szombati döntőben is. Pápai Joci néhány perce több mint tízennégyezer néző előtt lépett színpadra a kijevi Nemzetközi Kiállítási Központban. Hajrá Origo, hajrá Pápai Joci Az Origo című dalt az elődöntőben tapssal fogadta a közönség. A magyar induló saját dalát adta elő. Az Origo szerzemény esetleges jó szereplése azt jelentené, hogy Magyarország egymás után hetedszer tudna döntőbe jutni a versenyben. A szavazás valamennyi produkció elhangzása után kezdődik, de bármi is legyen a végeredmény, egy biztos: elégedettek lehetünk Joci produkciójával, aki mindent beleadott és nagyszerűen szerepelt. [2017.05.11.]