A Dal 2018 - nyilatkozott a győztes csapat tagja: "Rendkívül jó volt érzékelni, hogy..." A Dal 2018 a metálzene győzelme volt, a produkciónkkal meg akartuk mutatni, hogy létezik a műfaj Magyarországon és azt nagyon is sokan szeretik - mondta el Siklósi Örs, a közmédia dalválasztó showjában győztes zenekar, az AWS énekese az MTI-nek. Siklósi Örs felidézte, hogy A Dal 2018 győztes szerzeménye, a Viszlát nyár azért különösen fontos számukra, mert hiteles, azzal teljes mértékben azonosulni tudnak. A dal az egy éve elhunyt édesapja emlékének íródott tavaly nyáron a Balatonon, tágabb értelemben viszont szeretteink elvesztése a témája, amellyel sokakat megérint.



"A Viszlát nyár című dalunkat októbertől játsszuk koncerteken, először Miskolcon adtuk elő, aztán Budapesten, az Akvárium Klubban és a közönség egyből jól fogadta. A dal a halál kémiájáról, megértéséről szól, a témát nem igazán kezeljük a helyén a mindennapi életben, tabunak tartjuk. Nagyon sokan írtak nekünk arról, hogy éppen elveszítettek valakit és a Viszlát nyár nagyon sokat segített nekik a történtek feldolgozásában" - fogalmazott Siklósi Örs.



Mint megjegyezte, nem készültek előzetes forgatókönyvekkel A Dal döntője előtt és biztos volt abban, hogy nem fogják megnyerni a versenyt, ezért is okozott akkora

meglepetést számára a végeredmény. "Nem tudjuk, pontosan hány szavazatot kaptunk a közönségtől, de úgy tudjuk, toronymagasan nyertünk" - jegyezte meg.



"Rendkívül jó volt érzékelni, hogy más metál- és underground zenekarok, köztük a Tankcsapda, a Road és a Depresszió mind kiálltak mellettünk. Azt is lelkesítő volt hallani, hogy a döntőben a végső fázisba már nem jutott Leander Kills is a mi támogatásunkra buzdította a közönségét" - fejtette ki Siklósi Örs.



Az AWS tinikből alakult Budakeszin 2006-ban és már három stúdióalbumot (Fata Morgana - 2011, Égésföld - 2014, Kint a vízből - 2016) jelentetett meg. A csapatban jelenleg is játszik négy alapító tag (Siklósi Örs mellett Brucker Bence és Kökényes Dániel gitáros, valamint Veress Áron dobos), hozzájuk csatlakozott Schiszler Soma basszusgitáros 2017 elején.



"Különböző zenei ízlések találkoznak a zenekarban, ezért talán néha kissé eklektikus, amit játszunk, de mindig a keményebb zenék, a metál érdekelt minket. Azt szoktuk mondani, hogy a műfajon belül a modern metált képviseljük" - tette hozzá az énekes. Szólt arról is, hogy már dolgoznak a következő stúdióalbumon, amely várhatóan idén jelenik meg.



A Dal 2018 győzteseként az AWS képviselheti Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon májusban, Lisszabonban. "Fogalmunk sincs, mire számíthatunk, csak azt tudjuk, hogy meg fogjuk mutatni a metálzene erejét. Az Eurovíziós Dalfesztiválon is magyarul fogjuk előadni a Viszlát nyárt, a dal csak így tud őszinte lenni. Nyilván azért néhány dolgon változtatnunk kell Lisszabonra, például ott csak hatan állhatunk a színpadon, és oda kell figyelnünk a vizuális megjelenésre is. A Dal stábja mindenben nagyon sokat segít nekünk. A produkciónál az mindenképpen megmarad, hogy koncerthangulatot szeretnénk sugározni a színpadról" - beszélt elképzeléseikről Siklósi Örs.



