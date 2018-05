Ezt hallgasd! Izgalmas dallal jelentkezett a tehetséges magyar csellista lány Mi lehet azzal a magyar csellistával, aki 2 évvel ezelőtt az Audioslaves - Moth című dalát olyan nagy sikerrel dolgozta fel? Géczi Teodóra azóta megtartotta a Magyar Rádióban a szólóestjét, majd a Stu33 frontemberével megkomponálta a már-már postrockba hajló Átlátszó című dal fájdalmasan szép vonós szólamait. Ez idő alatt közreműködött jó néhány bandában, például a 2017-es Eurovíziós dalfesztiválon Mrs Columbo - Frozen King című akusztikus dalában, és fellépett a Mocsok 1 Kölykök MR2 Akusztik koncerten. Ez utóbbi annyira jól sikerült, hogy megcsinálták a M1K - Szakad a kép című dalának zongora-cselló átiratát.



Megérkezett az első saját! Mindeközben rögzítette a Zsiraf Szand stúdióban első saját csellódarabját, amely most hallgatható meg itt először teljes hosszában. Ehhez készülő videoklipjét május 18-i koncertjén fogja bemutatni a Premier Kultcafé mozitermében.



A koncerten fellépő komoly és könnyűzenei művészek: Soós Orsolya – hegedűművész, Pulius Tamás – M1K énekese, James Csaba Payne – Final Greetings gitárosa A klipben szereplő Horváth Zsófia kortárs festőművész néhány alkotása is megtekinthető és megvásárolható lesz az eseményen. Bővebben itt [2018.04.28.] Megosztom: