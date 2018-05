Kapcsolatok • AWS Eurovízió 2018 elődöntő: túl a fellépésen az AWS! Most már a voksokon múlik minden! Tizennyolc fellépő közül tizenharmadiként lépett színpadra az Eurovíziós Dalverseny ma esti elődöntőjében az AWS. A modern metált játszó AWS a csütörtöki második elődöntőben tizenharmadikként lépett színpadra a lisszaboni versenyen. Csütörtök este az AWS-nek 17 versenytárssal kell megküzdenie. Ha a legjobb 10-be jutnak, izgulhatunk értük a szombati döntőben is. Hajrá AWS, hajrá Viszlát nyár A Viszlát nyár című dalt az elődöntőben tapssal fogadta a közönség. A koncertjeinkbe minden energiánkat beleadjuk, és ebben a három percben sem lesz ez másként. A szerda esti jury show-n, amit a szakmai zsűri értékelt, már volt közönség, de nagyon várjuk, hogy ma este tele legyen nézőkkel az aréna. A tegnapi fellépés egyébként remekül sikerült, szerintem ez volt eddig a legjobb előadásunk ezen a színpadon, reméljük meggyőztük vele a zsűrit is” – mondta korábban Siklósi Örs, az AWS énekese. Az AWS a Viszlát nyár című számmal február végén megnyerte A Dal 2018 című dalválasztó versenyt, ezáltal a zenekar képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az AWS tinikből alakult Budakeszin 2006-ban és már három stúdióalbumot (Fata Morgana - 2011, Égésföld - 2014, Kint a vízből - 2016) jelentetett meg. A csapatban jelenleg is játszik négy alapító tag (Siklósi Örs mellett Brucker Bence és Kökényes Dániel gitáros, valamint Veress Áron dobos), hozzájuk csatlakozott 2017 elején Schiszler Soma basszusgitáros. [2018.05.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Személyszállitás mikrobusszal egyéb [2018.05.10.]

