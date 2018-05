Eurovíziós Dalfesztivál 2018 döntő: túl a fellépésen az AWS! Most már a voksokon múlik minden! Az AWS 21. produkcióként lépett a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál döntőjének színpadára. Zsinórban nyolcadik alkalommal láthatunk magyar fellépőt az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében, és ezúttal a versenyben egyedülálló módon metálzenekarral leptük meg a dalfesztivál közönségét. A ma esti showműsorban a moldáv DoReDoS, és svéd Benjamin Ingrosso után az AWS zenekar lépett színpadra. A Viszlát nyár című dalt a döntőben tapssal és ujjongással fogadta a közönség, most már a szavazókon múlik a végeredmény. Hajrá AWS! “Mintha lemennénk reggelizni, úgy érkezünk az arénába, már nem is izgulunk. Két nap alatt sikerült megszokni az Eurovíziós hangulatot és talán már mondhatjuk, hogy rutinosan lépünk majd este a színpadra. Külön megtiszteltetés volt megismerni Lordit és a Moonspell két tagját, nem mindennap találkozik az ember világsztárokkal” - árulta el a döntő előtt Kökényes Dániel, a zenekar gitárosa. A dal zenéjét Kökényes Dániel, Brucker Bence, Veress Áron és Schiszler Soma, míg a szövegét Siklósi Örs szerezte. Az AWS a Viszlát nyár című számmal február végén megnyerte A Dal 2018 című dalválasztó versenyt, ezáltal a zenekar képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az AWS tinikből alakult Budakeszin 2006-ban és már három stúdióalbumot (Fata Morgana - 2011, Égésföld - 2014, Kint a vízből - 2016) jelentetett meg. A csapatban jelenleg is játszik négy alapító tag (Siklósi Örs mellett Brucker Bence és Kökényes Dániel gitáros, valamint Veress Áron dobos), hozzájuk csatlakozott 2017 elején Schiszler Soma basszusgitáros. [2018.05.12.] Megosztom: