Az Omega tagja lesz a Miskolci Illés klub vendége Beszélgetésre és dedikálásra érkezik Mihály Tamás. A 2006 óta működő Miskolci Illés Klub időről időre vendégeket hív, akik nem zenélni, hanem elsősorban beszélgetni érkeznek hozzájuk. – A kezdetektől fő célkitűzésünk, hogy a legendás Illés zenekar emlékét ápoljuk, és megismertessük a közönségünkkel a 60-as, 70-es évek zenei világát, annak hangulatát. De szokott lenni kiállítás és hanglemez-bemutató is. A klubnak van egy újságja, Mindig Veletek! címmel adjuk ki, amit a klubtagok kapnak meg. Volt már itt vendég Szörényi Levente, Bródy János, Szörényi Szabolcs, Koncz Zsuzsa, Tolcsvay László, Varga Miklós, Kovács Kati, Rost Andrea, Várkonyi Mátyás, Frenreisz Károly, Török Ádám, Halász Judit, Sasvári Sándor, Szigeti Ferenc, Ma­lek Andrea, Poór Péter, hogy csak néhányat említsünk – sorolta haon.hu-nak a klub ismert szervezője, motorja, a karikaturistaként is ismert Mező István. Most pénteken is neves vendége lesz a klubnak – tette hozzá. Mihály Tamás, a Kossuth-díjas Omega együttes zenésze érkezik. A beszélgetést követően dedikálás lesz: mindenki aláírathatja az elmúlt ötven évben megjelent Omega-lemezeket. [2019.11.14.]