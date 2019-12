A Dal 2020 - íme a zsűritagok névsora Új zsűritagokkal indul a dalválasztó-show kilencedik évada februárban. A Duna Televízió jövőre is nézőivel közösen keresi az év magyar slágerét, amelyet 2020-ban egy ország dúdol majd. A műsor készítői jövőre közvetlenül a magyar könnyűzene tehetségeit, az általuk létrehozott értékteremtő produkciókat segítik. A Dal nyertesét a Duna Televízió számos megjelenéssel támogatja, valamint felléphet a legnevesebb hazai fesztiválok színpadain. A koncertlehetőségeken kívül a nyertes előadó kiemelt promóciót kap a Petőfi Rádióban, illetve a zenei produkció fejlesztésére fordítható támogatásban is részesül. Az idei pályázatra minden eddiginél több, 559 nevezés érkezett. A hatalmas érdeklődés és a jelentkezők száma is azt mutatja, hogy A Dal továbbra is fontos katalizátora a magyar könnyűzenei életnek. A Dal nyertese egyben a Petőfi Zenei Díj „Év Dala” elismerését is megkapja. A kilencedik alkalommal látható dalválasztó show-ban több különdíjat is átadnak majd: „A Dal 2020 Legjobb Dalszöveg Írója”, „A Dal 2020 Felfedezettje” és „A Dal 2020 legjobb akusztikus felvétele” elismerések birtokosa a Petőfi Zenei Díj ezen kategóriájának díját is elnyeri. A Dal 2020 élő adásait február 1-től, szombat esténként, hat héten keresztül kísérhetik figyelemmel a nézők a Duna Televízión. Az, hogy melyik lesz az év magyar slágere, a március 7-i döntőben derül majd ki.



Jövőre is négytagú zsűri véleményezi a dalokat. Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napóleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár másodszor foglal helyet a zsűriben, ahogy Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere is másodszor segíti tapasztalatával A Dal versenyzőit. Hozzájuk csatlakozik Pély Barna Artisjus díjas énekes-gitáros-zeneszerző, akit előadóként már többször láthattunk a műsorban. „Ez Magyarország legnívósabb dalversenye. Olyan dalokat szeretnék a döntőig újra és újra meghallgatni, melyek több generációt is elkápráztatnak, és szerves részei maradhatnak a rendkívül színes zenei kultúránknak. Minden alkalommal a saját tapasztalataim, tudásom és érzéseim szerint a legjobb döntést próbálom majd meghozni. Teljes mértékben együttérzek a versenyzőkkel, hiszen már többször álltam A Dal színpadán” – nyilatkozta. A negyedik zsűritag 2020-ban Apáti Bence táncművész, publicista, az Operettszínház balettigazgatója lesz, aki több fronton is véleményezi majd a fellépőket. „Figyelni fogok a dalszövegre, az előadásmódra, arra, hogy hogyan, milyen magabiztosan mozog az adott előadó a színpadon. Publicistaként és táncművészként ezek mind fontos kritériumok számomra. Természetesen a muzikalitás sem fogja elkerülni a figyelmemet, mivel tízéves korom óta zenére dolgozom, szabályosan fájnak a hamis hangok” – árulta el. Az elmúlt évekhez hasonlóan, jövőre is a nézők látják el az ötödik zsűritag szerepét a műsorban, így aktív részesei lesznek a dalválasztási folyamatnak.



A Dal 2020-ban versenyző dalok listája [2019.12.17.] SZAVAZÁS - Nézed A Dal 2020 adásait? Igen Nem Megosztom: