Idén is várja az érdeklődőket a BORÉRT Borturisztikai konferencia, kiállítás és vásár Idén második alkalommal rendezi meg Magyarország borturisztikai tematikus napját a BorÉRT Borturisztikai Egyesület, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és a KOCCINTAS.HU, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Balatoni Turizmus Szövetség partnerségével a Vajdahunyadvárban található Mezőgazdasági Múzeumban, január 30-án. A BorÉRT az egyetlen borturisztikai rendezvény, mely lehetőséget teremt arra, hogy a turizmus e speciális területe évente, célzottan kiemelt figyelmet kapjon. A szakemberek konferencián találkozhatnak egymással, és információt cserélhetnek az aktuális kérdésekről. Ezt követően pedig kiállítás várja az érdeklődőket. 2020-ban a Balaton Régió lesz a BorÉRT kiemelt vendége és témája. A rendezvényre pincészeteket, turisztikai szakembereket, oktatási intézményeket, önkormányzatokat, szállásadókat és nem utolsó sorban a magyar borok kedvelőit várják. KONFERENCIA 13:00 – 16:00 A szakmai konferencia résztvevőinek lehetőségük nyílik arra, hogy szakemberekkel találkozzanak, felfedezzék a Balaton Régió turisztikai lehetőségeit. Első kézből szerezhetnek információkat a 2020-ban megnyíló borpromóciós pályázati lehetőségekről még a pályázatok benyújtási időszakát közvetlenül megelőzően. Marketing- és borászati szakmai előadásokon vehetnek részt. A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezzen minél előbb, mert a részvételi lehetőség korlátozott. Regisztráljon itt: http://koccintas.hu/borert-konferencia-regisztracio KIÁLLÍTÁS 16:00 – 20:00 Az érdeklődőket a konferencia kísérő rendezvényeként kiállítás is várja, ahol a kiállítók szolgáltatásait, termékeit, a pincészetek borait meg lehet kóstolni és vásárolni is. Ehhez tematikus borbemutató és kóstoltató programok kapcsolódnak a nagyközönség számára. A kiállításra a belépő elővételben 2000 Ft a helyszínen, vagy online a jegymester.hu oldalon váltható. A rendezvény napján jegyek a helyszínen válthatók 3000 Ft-os áron. [2020.01.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje RAM egyéb [2020.01.09.]

