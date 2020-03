Az Alter Bridge visszatér Budapestre, a Barba Negra Trackben lépnek fel

Alter Bridge-koncert lesz július elsején a Barba Negra Trackben.

Az egyensúly a szélsőségekből származik.



Az időtlen zenei jártasság, a kimagasló énektudás, a mesterszintű technikai tudás és a határozott elszántság egyensúlya hozta létre az Alter Bridge zenekart, mint egyetemes erőt a hard rock világában.



2004-es színrelépésük óta a floridai kvartett - Myles Kennedy [ének, gitár], Mark Tremonti [gitár, ének], Brian Marshall [basszusgitár] és Scott Phillips [dob] - az aranylemezes, slágerlista első öt helyezettje között debütáló One Day Remains albumtól indulva, elért a kritikai és rajongói megbecsülésen át számtalan teltházas koncertig, valamint több mint 1,5 millió eladott lemezig és a 100 milliót is meghaladó letöltésig.



Ám a banda továbbra is tökéletesen érzékeli a kreatív egyensúlyt.



"Remélhetőleg zenénk ugyanúgy megmozdítja vagy inspirálja a hallgatóinkat, ahogyan az évek során számtalan album inspirált minket" – fejti ki az énekes. „Annak ellenére, hogy dalainknak nagyon különleges jelentése van számomra, remélem, hogy a hallgatók is ki tudják nyerni a saját jelentéseiket belőlük, és talán a nóták új nézőpontot adnak számukra az útjukon. Az gyönyörű lenne.”



„Nagyon büszke vagyok az Alter Bridge-re” – veszi át a szót Mark. „Egy kis zenekarként indultunk, amely sok fárasztó akadállyal találta magát szemben. Küzdöttünk és küzdöttünk. Hihetetlen, hogy eljutottunk a jelenlegi szintre. Ez azt mutatja, hogy az általunk elvégzett munka nem volt hiábavaló, és érdemes megvívni a további csatáinkat is. "



Azt talán már meg sem kell említeni, hogy a zenekar simán megtelíti a londoni O2 Arénát, és kihagyhatatlanok a jelentős rock színpadokról, a Download fesztiváltól a Red Rocks amfiteátrumig.



Jegyvásárlás



[2020.03.05.]