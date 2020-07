Képes beszámoló - Szabad ég alatt - a Budapesti Operettszínház művészeivel A Budapesti Operettszínház vezetése 2020. június 30-án zenés találkozásra hívta a sajtó képviselőit a Kálmán Imre Teátrumba, hogy hírét vigyék a Pesti Vármegyeháza klasszicista udvarán megrendezendő „Szabad ég alatt” koncertsorozatnak. Hosszú hónapok csendessége után újra zongoramuzsika és csodálatos énekhangok csendültek fel a Nagymező utcába. A sajtó képviselőiből, Janza Kata és Szabó P. Szilveszter Hogyha kell egy tánc című duettje, egy szemvillanás alatt varázsolt közönséget. Kata drámaisága, Szilveszter ereje mintha hangról hangra szabadította volna fel az Operettszínházat a járvány okozta béklyó alól. A Kálmán Imre Teátrum kávézójáról is elmondható, hogy egészen jó akusztikai adottságokkal bír, a Dolhai Attila által prezentált, Hej cigány című ária megtöltötte a termet, és borzongató gyönyörűséget okozott a színházi szakemberekből, művészekből és újságírókból, fotósokból álló közönségnek. Dancs Annamari és Laki Péter előadásában már a felhőtlen boldogságot élhettük meg Cintányéros cudar világ című nótájuk alatt. Mosolyuk, játékosságuk, jókedvük végképp feledtetni tudta a pandémia időszakát. Kiss-B. Attila köszöntőjében utalt arra, hogy a színház nemrégiben hirdette meg a Mosoly évadát, rövid beszámolót is adott arról, milyen munkával töltötték a Budapesti Operettszínház dolgozói a karantén időszakot. Bori Tamás rendezőtől praktikus információkat, és érdekességeket halottunk. A művészek kamarazenekar kíséretében, hangosítás nélkül fognak énekelni, mert páratlan akusztikája van térnek. Az előadásokat fényfestés fogja színesíteni, illusztrálni. Időpont: július 11. és július 12., 20.30

Fellépő művészek: Janza Kata, Szabó P. Szilveszter, Vágó Zsuzsi, Kocsis Dénes

Részletek csendülnek fel olyan népszerű musicalekből, mint A Szépség és a Szörnyeteg, Cabaret, Elisabeth, Jekyll & Hyde, Macskák, Mozart, My Fair Lady, Rebecca, Rudolf és a West Side Story.



Időpont: július 17., július 18. és július 19., 20.30

Fellépő művészek: Polyák Lilla, Homonnay Zsolt, Nádasi Veronika, Kocsis Dénes, Sándor Péter

Részletek csendülnek fel olyan népszerű musicalekből, mint az Abigél, A Szépség és a Szörnyeteg, Cabaret, Elisabeth, Jekyll & Hyde, Mozart, My Fair Lady, Rebecca, Rudolf és a West Side Story.



Időpont: július 23. és július 24., 20.30

Fellépő művészek: Lukács Anita, Vadász Zsolt, Dolhai Attila, Szendy Szilvi, Laki Péter

Részleteket adnak elő Ábrahám Pál, Huszka Jenő, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Szirmai Albert és ifj. Johann Strauss közkedvelt operettjeiből. Részletek csendülnek fel többek között A csárdáskirálynő, A Denevér, A mosoly országa, Bál a Savoyban, Erzsébet, Giuditta, Marica grófnő, Mária főhadnagy, Mágnás Miska, Viktória és a Víg özvegy című operettekből is.

Esőnap: július 27. Időpont: július 25. és július 26., 20.30

Fellépő művészek: Bordás Barbara, Fischl Mónika, Dolhai Attila, Dancs Annamari, Dénes Viktor

Részleteket adnak elő Ábrahám Pál, Huszka Jenő, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Szirmai Albert és ifj. Johann Strauss közkedvelt operettjeiből. Részletek csendülnek fel többek között A csárdáskirálynő, A Denevér, A mosoly országa, Bál a Savoyban, Erzsébet, Giuditta, Marica grófnő, Mária főhadnagy, Mágnás Miska, Viktória és a Víg özvegy című operettekből is. Helyszín: Pesti Vármegyeháza udvara (Budapest, V. kerület, Városház u.7.)

A helyszín befogadóképessége 300 fő.

A jegy ára 3000 Ft, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.



Jegyvásárlás



Jagri Ágnes

Fotó: Pertó Adri Open Air sajtótájékoztató - képekben - klikk a fotóra [2020.07.03.] Megosztom: