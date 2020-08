A Budapesti Operettszínház sikersorozata folytatódik Augusztusban is Szabad ég alatt – Open Air koncertek a Pesti Vármegyeházán! Nézőink kívánságát teljesítve folytatjuk a koncertsorozatot, mert Dolhai Attilát idézve „Megtörtént a csoda”. Nagyon fontos ez a csoda nekünk és a közönségnek is. A kígyózó sorok a bejárat előtt mind ezt mutatják”. Kiss-B. Atilla főigazgató szavaival élve „Jó látni, hogy nem csak mi vagyunk kiéhezve a közönségünkre, hanem a közönségünk is ránk. Egy nagyon jó helyszínre találtunk itt a Vármegyeháza belső udvarában. Érezzük, hogy pozitív energiák tudnak itt megszületni, ezért belevágunk abba, hogy augusztusban is visszatérjünk ide, hogy nézőinkkel együtt újabbnál újabb csodákat produkáljunk. Augusztusban is lesz külön musical gálánk, de vegyes, egyestés musical-operett gála is.” Dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánybiztos arról beszélt, hogy a művészet belopózott a Vármegyeháza fala közé. „Az épület, ahol a Pest megyei kormányhivatal működik, az Operett jóvoltából átalakult egy varázskastéllyá. Királyok, grófok, grófnék jöttek-mentek, cigányprímások hegedültek”. Dancs Annamari 164 nap után állt először színpadon, szólistánk, Dénes Viktor pedig azt emelte ki, hogy „Mi nagyon sok szeretetet kaptunk és a ráadás ráadása sem sok”.



Szabad ég alatt – Operett- és musicalgálák 2020. augusztus 14. 20.30

Fellépő művészek: Lévai Enikő, Dolhai Attila, Janza Kata, Szomor György, Nádasi Veronika, Németh Attila 2020. augusztus 15. 20.30

Fellépő művészek: Frankó Tünde, Dolhai Attila, Bordás Barbara, Szomor György, Nádasi Veronika, Széles Flóra 2020. augusztus 16. 20.30

Fellépő művészek: Nádasi Veronika, Sándor Péter, Széles Flóra, Pálfalvy Attila, Frankó Tünde, Vadász Zsolt 2020. augusztus 20. 20.30

Fellépő művészek: Bordás Barbara, Dolhai Attila, Szendy Szilvi, Laki Péter, Vágó Zsuzsi, Sándor Péter 2020. augusztus 21. 20.30

Fellépő művészek: Fischl Mónika, Dolhai Attila, Dancs Annamari, Dénes Viktor, Janza Kata, Kocsis Dénes 2020. augusztus 22. 20.30

Fellépő művészek: Füredi Nikolett, Szabó P. Szilveszter, Vágó Zsuzsi, Mészáros Árpád Zsolt, Kékkovács Mara, Peller Károly



