Átadták a Junior Prima díjakat Népművészet és Közművelődés kategóriában Tíz alkotó és művész vehette át a Junior Prima Díjat Népművészet és közművelődés kategóriában pénteken Budapesten - közölte a díjat támogató Docler csoport az MTI-vel. A szakmai szervezetek jelöléseiből az öt tagból álló zsűri 10, harminc év alatti díjazottat választott ki, akik saját területükön a legeredményesebbnek bizonyultak. Fontos szempont volt a döntésnél, hogy az alkotó tevékenységen kívül melyik jelölt fordít nagy hangsúlyt arra, hogy saját területén a fiatalokat is képezze, tudását átadva hozzájáruljon az adott hagyomány, mesterség fennmaradásához.

A kétmillió forinttal járó díjat Csiki Virág népi kézműves; Farkas Máté - néptáncos, előadóművész; Fekete Borbála népi énekes; Juhász Áron bőrműves; Juhász Sándor - néptáncos, előadóművész; Melles Endre néptáncos, előadóművész; Nádasdy Fanni népi énekes, népzenetanár; Pálházi Bence népi hegedűs, népzenetanár; Vajas Albert népi hegedűs, népzenetanár és Vancsa Boglárka szövő vehette át.



A tájékoztatás szerint a díjakat Árendás Péter, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, a zsűri elnöke, valamint Gattyán György, a Docler cégcsoport alapító-tulajdonosa adta át. A csoport idén tizedik alkalommal támogat sikeres, fiatal koruk ellenére is példamutató szakmai munkássággal és tapasztalattal rendelkező ifjú népművelőket.



"Évről évre egyre nehezebb feladata van a zsűrinek, hiszen egyre több jelölésből, egyre több kiváló fiatal, tehetséges művész szeretné elnyerni ezt a rangos elismerést. A zsűri a döntésekor figyelembe veszi, hogy olyanok kapják ezt a díjat, akik nemcsak aktívak és kiemelkedőek a népművészet valamelyik ágában, hanem a népi hagyományok ápolásával, esetleg annak továbbörökítésével, azaz például oktatásával is már foglalkoznak" - idézi a közlemény Árendás Pétert.



Gattyán György arról beszélt, hogy a Docler csoport idén már a 100. fiatal művész szakmai munkáját ismerhette el és támogathatta. A cégcsoport célja a Prima Primissima filozófiáját követve a magyar

értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai művészet és kultúra gondozása.



Az összegzés felidézi, hogy a cégcsoport már tíz éve társalapítója a Prima Primissima Alapítványnak és tudatosan ezt a kategóriát gondozza. A cégcsoport tavaly hosszú távú együttműködést kötött az alapítvánnyal, így az elkövetkező négy évben is biztosan a Docler adja át ezt a díjat. MTI [2020.09.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.]

zeneszerzés szolgáltatás [2020.08.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu