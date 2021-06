Erik Sumoék a Városmajorban koncerteznek Tövisházi Ambrus és zenekara, az Erik Sumo Band feléledt vakcinázatlan állapotából, és beleállt a fesztiválszezonba. Július 3-án, szombaton 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon tolják a „kacat – western – extrém – pop slágert”. Aki már hallotta őket, tudja, hogy ez mit jelent – aki pedig nem, az, ha meghallgatja, sosem fogja elfelejteni. Életben vagyunk – ezzel a kijelentéssel rúgta be újra az Erik Sumo Band motorját az alapító-frontember, Tövisházi Ambrus néhány héttel ezelőtt. A zenekar új felállásban jött ki a pandémiából: Tövisházi Ambrus (ének / billentyű), Kiss Erzsi (ének), Kutzora Edina (ének), Drapos Gergely (basszusgitár), Mészáros Ádám (gitár), Gáspár Gergely (dob), Pápai István (perka). Ez a frissítésen átesett csapat egy új, még a vírus megjelenése előtt tökéletesre csiszolt új albumot hoz magával a Városmajor színpadára. Az előadás hitelesen eriksumós lesz, erre a biztosíték Tövisházi személye, aki – az egykori Amorf Ördögök után és a Péterfy Bori & Love Band mellett – saját zenéit sűríti ebben a zenekarban. A zenész neve ismert nem csak a hallgatóság, de a szakma belsőbb köreiben is, hiszen bemutatkozott már producerként és filmzenék szerzőjeként is: gondoljunk csak a nagy sikert aratott Liza, a rókatündérre, a Becsúszó szerelemre – vagy itt van Hosszú Katinka most készülő életrajzi filmje, a Katinka. A dalszerző-producer „személyes” bandája, az Erik Sumo Band zenéinek alapja a 60-as, 70-es évek popzenéje, ebből építkezve komponálják szerzeményeikbe a blues, az elektronikus és az úgynevezett „barkács-pop”, a pszichedelikus rock és nem utolsó sorban a World Music stílusjegyeit, elemeit. S ha valaki számára ezek a műfajok összeférhetetlennek tűnnek, hát az Erik Sumo-művek a bizonyíték arra, hogy igenis létezik tökéletes és kifogástalan fúzió. Az Erik Sumo Band története 2005-ben kezdődött, akkor hívta életre Tövisházi Ambrus. Az első lemezen még a szívfájdítóan fiatalon, néhány éve elhunyt, csodálatos kontraalt: Fábián Juli énekelt, őt követte a nemzetközi jazzvilágban otthonosan mozgó Harcsa Veronika, majd új és egyedi színfoltként az avantgárd zenei közegből érkező Kiss Erzsi. Két éve Kutzora Edina vette át Harcsa Veronika helyét – így az új felállás énekszekciójában a Kiss Erzsi–Kutzora Edina „duó” tarolja-nyűgözi le a közönséget. Az Erik Sumo Band lázas várakozással töltötte a bezártságot, hogy idén nyáron bemutathassa új lemezét a Városmajor közönségének is, július 9-én, szombaton 20 órakor lépnek deszkákra a budai színpadon. Kirobbanó előadásra lehet számítani, mert az elmúlt, közönség nélküli hosszú-hosszú hónapok bizonyos értelemben megviselte az előadókat, alig várják, hogy mindent beleadva bemutathassák munkájukat, a Mount Fujit: downtempo, pszichedelikus melanko-pop, diszkó, dub… Speciális, kifogásolhatatlan Erik sumós habarcs. A produkció időtartama hozzávetőleg 90 perc, szünetre senki ne számítson… A Városmajori Szabadtéri Színpad felújított, színvonalas – és biztonságos – körülmények között, létszámkorlátozás nélkül fogadja az oltási igazolással rendelkezőket erre a koncertre is.



