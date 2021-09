LMBTQ buli lesz a Budapest Parkban - érkezik a Ludus XXL Tavaly indította útjára önálló LMBTQ partysorozatát a Park - a Ludus névre hallgató, péntek esti bulik pedig bizonyították, hogy bőven van igény az eseményre. Ezért a szervezők úgy döntöttek, LP koncertje után emelik a tétet, és az egész Park területére, több tánctéren átívelve készülnek különleges, nagyszabású showműsorral, a jegybevétel egy részéből a Szivárványcsaládokért Alapítvány és a Háttér Társaság munkáját is támogatják. Szeptember 24-én kora este a különleges orgánumával, egyedi hangulatú popdalaival és persze védjegyének számító ukulelés hangszerelésével sikeressé vált, az LMBTQ körökben igazi ikonnak számító LP áll színpadra, ezt pedig egy több tánctéren átívelő, színes zenei csemegéket és a legjobb drag queeneket felvonultató Ludus XXL buli követi majd. Ha az utóbbira vásárolsz jegyet, ráadásul nem csak egy felejthetetlen estére váltasz belépőt, de jót is teszel, a jegybevétel egy részével a szervezők ugyanis két, kiemelten fontos szervezetet is támogatnak. A Szivárványcsaládokért Alapítvány célja, hogy a magyarországi alternatív családokban élő LMBTQ szülőknek és gyermekeiknek pszichológiai, közösségi és jogi segítséget nyújtson, valamint társadalmi szinten javítsák e családok megítélését és lehetőségeit. Illetve az ő nevükhöz fűződik “A család az család” elnevezésű kampány is. A jegybevétel egy másik része pedig Magyarország legnagyobb és legrégebbi, jelenleg is működő LMBTQI civil szervezete, a Háttér Társaság munkáját segíti. Ők egy olyan társadalomért dolgoznak, amelyben szexuális irányultsága vagy nemi identitása miatt senkit sem ér hátrány, ahol az LMBTQI közösség valamennyi tagja szabadon megélheti identitását, és felmerülő problémái megoldásához megfelelő segítséget kap. Amellett, hogy jegyvásárlásunkkal valóban jó célokat támogathatunk, belevethetjük magunkat egy igazán maradandónak ígérkező, egész éjjel át tartó élménybe. Két igazi szupersztár díva énekesnő, Britney Spears és Beyoncé Knowles is idén ünnepli a negyedik X-et, ezért a Nagytánctéren 22 órától őket ünnepelhetjük a jeles esemény alkalmából, majd a popslágerparádét Steiner Kristóf és Nimrod Dagan folytatja fergetes DJ szettjével. Mindeközben a Retrokert helyszínen időutazásra invitál a Slay csapata, akik a ‘90-es és ‘00-s pop világába repítenek el minket, őket pedig a jövő drag queen üstököseit felvonultató Drag Queen Hungary műsora követi majd. És ha mindez nem lenne elég, a Ludus bulikon már megszokott Hoppá helyszínen DJ Zsolo szolgáltatja a zenét a Flam színeiben, a Dzsungelbe pedig hatalmas partihangulatot szállít Magyarország egyetlen LMBTQ magazinja, a Humen - DJ Imrik tolmácsolásában. Az este házigazdái pedig az ország legjobb drag queenjei lesznek. Elő tehát a szivárványzászlókkal, és irány szeptember 24-én a Budapest Park! LP koncertjeggyel az esemény ingyenesen látogatható, a Ludus XXL négy tánctéren zajló, fenomenálisnak ígérkező bulijára külön jegyet ide kattintva tudtok váltani. Ne feledjétek, hogy a jegyárral a Szivárványcsaládokért Alapítvány és a Háttér Társaság munkáját is támogatjátok. Budapest Park [2021.09.03.] Megosztom: