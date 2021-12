Az őrület és józan emberi tudat párharcát mutatja be a Góbé új klipje A Korcs drámai klipjében az ember elméjében lakozó állatiasság és az emberi értelem küzdelme jelenik meg. A most megjelent új dal a Góbé februárban megjelenő új albumának már a negyedik bemutatott dala. A lemezbemutató koncert február 11-én lesz, az Akvárium Klubban. A csavaros népi popzenében utazó Góbé az utóbbi évben sorra jelentette meg friss dalait, februárban pedig új nagylemezzel is jelentkezik. Ám addig sem maradunk ízelítő nélkül, itt a csapat legújabb dala, a somogyi nótából inspirálódott Korcs. A dal a Borozóshoz hasonlóan a somogyfajszi Mediawave táborban kezdett formát ölteni, míg a szám alapötlete már a karantén alatt megszületett Rigó Marci, a zenekar hegedűsének a fejében. „A szöveget Matyi (Egervári Mátyás – cimbalom) és VÁron (Várai Áron - ének) írta, illetve ollózta össze különböző népdalokból, amikből kiindulva született egy klipötletem, ami bár nagyon jónak tűnt, de valahogy mégsem akart összeállni. Egy vázlatot azért sikerült kitalálnunk, amivel felhívtuk Tímár Matyit, a klip készítőjét, hogy átbeszéljük a részleteket.” – meséli a klip kapcsán Marci. - „A telefonbeszélgetés közben hirtelen beugrott egy teljesen másik ötlet, ami szinte azonnal egy forgatókönyvvázlattá állt össze a fejemben értelmet adva egy csomó mindennek. Nagyon tetszett benne az, hogy reflektál a nótában történtekre, a stilizált szöveg a klippel pluszban kapott egy új perspektívát, ami a bennünk szunnyadó téboly és a józan értelem párharcát hívatott megmutatni, illetve azt, hogy sokszor az őrület csalhatatlan jeleit az ember akkor ismeri fel magán, amikor már túl késő. Konkrét szerepet kapott a videóban a kolomp, a középen megszólaló korcsos dallam pedig ezért válik a klipben is unikálissá, mert azt VÁron eredetileg is eltáncolja a színpadon, amit CZÁron (Czupi Áron -dob) a dobtémáival követ.” Az említett táncot és a Góbét február 11-én élőben is láthatjuk, a zenekar lemezbemutató koncertjén az Akvárium Klubban. [2021.11.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje patiala m legitimate szolgáltatás [2021.11.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu