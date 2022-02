Kapcsolódó cikkek • Több mint 66 ezren voltak kíváncsiak idén a Szegedi Szabadtérire • Meghirdette újszegedi programját a Szegedi Szabadtéri Játékok Kapcsolatok • Újszegedi Szabadtéri Színpad Hölgyet keres Roxie Hart szerepére a Szegedi Szabadtéri Játékok csapata Megkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok saját produkciójaként 2022 augusztusában színre kerülő Chicago szereplőinek keresése. Elsőként a női főszerepek egyikét, Roxie Hartot választja ki Béres Attila rendező. 18 és 40 év közötti hölgyek jelentkezését várják a készülő produkció egyik szólista főszerepére. A Chicago a bemutatása óta eltelt 47 évben a legtovább játszott amerikai musicallé vált a Broadway történetében, és 6 kontinens több, mint 25 országában mutatták be. Csak hazánkban is több, mint 10 színrevitelt ért meg.

A jelentkezőknek nem kis kihívásnak kell eleget tenniük. A főszerepek eljátszásához elengedhetetlen a magabiztos ének- és tánctudás. Ráadásul a leendő kiválasztottnak olyan nagyságok után kell majd Roxie bőrébe bújnia, mint például Galambos Erzsi, Csákányi Eszter, Keresztes Ildikó vagy Malek Andrea. Különös jelentőséget kölcsönöz a produkciónak, hogy 2022-ben először kerül színre a Szegedi Szabadtéri Játékokon a világhírű musical, amelynek népszerűségét a dzsessz, a revü és az amerikai showbiznisz legjobb hagyományait ötvöző zenéjén kívül elévülhetetlen akutalitású témája adja. A pergő lendületű történetben kikapós kóristalányból válik gyilkossá, majd bűntette által médiasztárrá Roxie Hart, akinek sorsa a női börtönben összefonódik a már jelentős hírnévnek örvendő Velma Kellyével. A két nő vérmes versengésének tétje nemcsak a magazinok címoldala, hanem egy felkapott ügyvéd megnyerése, s ezáltal maga az élet - a halálbüntetés elkerülése. Közben összemosódik a showbiznisz és az igazságszolgáltatás, és tombol a dzsessz… Az izgalmas előadás megrendezésére Béres Attilát kérte fel a Szegedi Szabadtéri. A Miskolci Nemzeti Színház igazgatója visszatérő alkotó a fesztivál életében. Számos szemet gyönyörködtető és egyben elgondolkodtató produkciót köszönhet neki a Dóm tér: megrendezte már a Valahol Európában musicalt, a Háry János daljátékot és Verdi Álarcosbálját, a Cigányszerelmet és Shakespeare Vízkeresztjét is az ország legnagyobb csillagtetős színpadán. A nagyszabású musical 2022. augusztus 12-én debütál majd Szegeden. A Roxie szerepére jelentkezőket február 28-án, Budapesten hallgatja meg a rendező. A castingon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet teljes alakos fényképes önéletrajz benyújtásával lehet megtenni a casting@szegediszabadteri.hu címen. A jelentkezés nem jelent majd automatikus behívást a meghallgatásra. Az aspiránsok közül a személyes castingra kiválasztottakat írásban értesítik, és azzal együtt juttatják el számukra a meghallgatási követelményeket és a szükséges anyagokat. A casting pontos időpontjáról és helyszínéről is a visszaigazolásban értesülnek majd a jelentkezők. További kérdések kapcsán szintén a casting@szegediszabadteri.hu címen tudnak érdeklődni. A reménybeli Roxie-jelöltek február 13-ig adhatják be jelentkezésüket - a kiválasztott pedig az idei nyár egyik legjobban várt bemutatójának sztárja lehet! [2022.02.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu