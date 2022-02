Sztárban Sztár 2022 harmadik adás videók - nézd vissza a produkciókat

A Sztárban Sztár még versenyben lévő 10 énekese Sigala slágerével nyitotta meg a harmadik élő show-t! Nézd vissza Te is a produkciót!

Sztárban Sztár 2022 3. adás: TOP10: Melody

A 2007-es Euróvíziós Dalfesztivál ezüstérmeseként, Verka Serduchkaként, talpig diszkógömbben csapott elképesztő bulit a Sztárban Sztár színpadán Emilio.



Sztárban Sztár 2022 3. adás: Emilio: Dancing Lasha Thumbai

Trabanttal csajozott és bulizott a parton Sipos F. Tamás bőrébe bújva a Sztárban Sztár harmadik élő show-jában Stohl András!



Sztárban Sztár 2022 3. adás: Stohl András: Sipos F. Tamás medley

Hatalmas lendülettel érkezett a Sztárban Sztár színpadára Ember Márk, aki ezúttal az amerikai rapper, Macklemore bőrébe bújt!



Sztárban Sztár 2022 3. adás: Ember Márk: Can’t Hold Us

A karakteres izlandi énekesnő, Björk bőrébe bújva mutatta be elképesztő produkcióját a harmadik élő show-ban Szekeres Adrien. Nézd vissza most a produkciót!

Sztárban Sztár 2022 3. adás: Szekeres Adrien: It’s Oh So Quiet

A magyar popzene emblematikus alakjaként, a 90-es évek fiú- és lányegyütteseinek atyjaként, azaz Kozso-ként lépett a Sztárban Sztár színpadára a harmadik élő show-ba



Sztárban Sztár 2022 3. adás: Zámbó Krisztián: Kozso medley

A kétszeres Grammy-díjas amerikai rapper, Lil Nas X bőrébe bújva rappelt és twerkelt Péterffy Lili a harmadik élő show-ban! Nézd vissza Te is a produkciót!

Sztárban Sztár 2022 3. adás: Péterffy Lili: Industry Baby

A Florence and the Machine énekesnőjeként, Florence Welch-ként mutatta meg tehetségét a Sztárban Sztár színpadán Vavra Bence a harmadik adásban.

Sztárban Sztár 2022 3. adás: Vavra Bence: Spectrum

A 2019-ben az egyik legnevesebb amerikai magazin által az év előadójaként választott Lizzo bőrébe bújva lépett színpadra a harmadik élő show-ban Orsovai Reni.



Sztárban Sztár 2022 3. adás: Orsovai Reni: Juice

A rock and roll királynőjeként, Tina Turnerként lépett színpadra Marics Peti, aki az egyik legismertebb James Bond betétdallal hódította meg a zsűrit és a nézőket.



Sztárban Sztár 2022 3. adás: Marics Peti: Golden Eye

Elképesztő feladatot kapott Dallos Bogi: Férje, Puskás Peti bőrébe kellett bújnia, mint a The Biebers frontembere. Nézd meg a nem mindennapi produkciót most!



Sztárban Sztár 2022 3. adás: Dallos Bogi: Sorry

[2022.02.20.]