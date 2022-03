Sztárban Sztár 2022 hatodik adás videók - nézd vissza a produkciókat

A Sztárban Sztár még versenyben lévő hét énekese egy igazi top slágerrel nyitotta meg a hatodik élő showt!

Sztárban Sztár 2022 6. adás - TOP7: Nirvana

Ember Márk ma este a Kiss frontembereként arra született, hogy szeressen

A Kiss legendás frontembereként zúzott és csinált elképesztő bulit a színpadon Ember Márk.



Ember Márk: I Was Made For Loving You

A 90-es évek ikonikus magyar tinibálványaként, Szandiként énekelt a Sztárban Sztár színpadán Stohl András a hatodik élő show-ban.



Stohl András: Nyugi doki

Eminem bőrébe bújva elképesztően látványos produkcióban pörgette nyelvét Péterffy Lili a hatodik adásban.



Sztárban Sztár 2022 6. adás - Péterffy Lili: Lose Yourself

[2022.03.13.]