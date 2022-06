Kategóriákon felüli óriási rock élmény: SCORPIONS! - képekkel Valóban bekategorizálhatatlan, egyedülálló, egyedi és összetéveszthetetlen a Scorpions munkássága. Ráadásul az örök fiatalság elixírjének birtokosai, hiszen fiatalokat meghazudtoló energiával élnek a színpadon. Szembesülhettünk azzal, hogy óriási slágerekben gazdag a repertoár: Rock You Like A Hurricane, Send Meg An Angel, Still Loving You, Wind Of Change, hogy csak a legnagyobbakat említsem. 2010-ben ugyan elhatározták, hogy az utolsó turnéjukra indulnak, de nagyon jól tették, hogy átgondolták a dolgot. Az örök zenész igazságot ide is előcitálnám: "Játssz úgy, mintha életed utolsó koncertje lenne. Egyszer igazad lesz!" Ők abszolút így játszottak! Nem spóroltak a showelemekkel sem. A gigalepel meglepetés elemmel rögtön az elején biztosított mindenkit, hogy ez a zenekar nem tréfál. Azt pedig különösen jó érzés volt látni, hogy megtelt a Papp László Budapest Sportaréna. Van igény a jóféle rockzenére is, ezt bátran kijelenthetjük! Hogy mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás, a Muppet Show dobosának, vagy a Scorpions dobosának az optikai dobolása hajdobálással, tán sosem derül ki. Az viszont kiderült, hogy maximális energiabefektetéssel végig lehet zúzni másfél órát ennyi idősen is! Mikkey Dee saját bevallása szerint jobban elfárad egy Scorpions buli után, mint anno egy Motörhead koncert után. Pedig lássuk be, az sem az ötórai tea mellé hallgatott zene volt. Nem csak hangban, látványban és mondanivalóban is erős este volt. HANG Szerencsére az összes hangszert külön-külön is lehetett hallani, ami az Arénában nagy szó. Betonkemény basszus dübörgések, húzós gitár riffek és kőkemény dobolás tette teljessé a hangot. Kuriózum volt a dob-basszus szóló is, amelyben nagy örömömre istenien szólt a Sonor dob! Az énekhang kőkemény még mindig és hibátlanul tiszta. Klaus Meine 74 éves, meg is látszik a kor a tartásán, a bőrén, a mozdulatain. De a hangja alapján letagadhatna a korából BÁRMENNYIT. LÁTVÁNY Leírhatatlan összhang a hang és a vizuál között, igazi, mai képi világ, engem lenyűgözött teljesen! Szépen megtervezett videó effektek, a mai kornak megfelelő videó vágások, valós időben, igényesen. A dobszólót szinkronizálták a háttérben futó videó témákkal, ami egy óriási geg! Rudolf Schenker füstölő gitárral szaladgált, szóval csak lestem. MONDANIVALÓ Aki ismeri a Scorpions szövegeit, az tudja, hogy komoly témákat feszegetnek. A csúcspont számomra az Ukrajna békéjének megteremtéséért kifejtett gesztusaik voltak. A Wind Of Change dalszövegét is ennek megfelelően aktualizálták. Felemelő volt látni és hallani. Kóbor Jánosról, Meckyről jó barátjának nevezve emlékezett meg. A hegycsúcsot rendszerint lejtő követi. A Scorpions erre csúnyán rácáfolt: folyamatosan a csúcson vannak! Sólyom Attila Scorpinos Budapesten képekben - klikk a fotóra [2022.05.31.] Megosztom: