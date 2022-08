Az Akváriumba költözik és egynapos lesz az August Burns Red és a Bury Tomorrow bulija Új dátumra került az August Burns Red és a Bury Tomorrow dupla bulija, akik a Miss May I és a Thornhill társaságában térnek vissza 2022. november 17-én az Akvárium Klub NagyHalljába. Az eredetileg a Dürer Kertbe tervezett koncert az Akvárium Klubba költözik. A koncert helyszíne a Nagyterem lett volna, azonban a szervezők közleménye szerint a jelen kialakult építőipari körülmények miatt nem tudja tervezett időben megnyitni kapuit a Nagyterem. Az August Burns Red legutóbb a Contellations lemezét elevenítette fel nálunk, a telt házas koncert után pedig a pennsylvaniai csapat készen állt, hogy nyáron friss lemezük, a Guardians társaságában, ismét telt ház előtt térjenek vissza, ám sajnos a pandémia útját állta a turnézásnak. A két Grammy-jelöléssel is büszkélkedő metál csapat azonban nem hagyja cserben a rajongóit, így novemberben a Bury Tomorrow és két vendég zenekaruk társaságában pótolják a koncertet. A Bury Tomorrow az Egyesült Királyság legkelendőbb keményzenei „exportcikke”, népszerűségük itthon is koncertről-koncertre nő. A srácok pedig apait-anyait beletesznek, hogy megmutassák, pulzáló zenéjükkel rászolgáltak a bizalomra. A csapat idén tavasszal megjelent Cannibal c. lemezével pedig ismét feljebb emelte a lécet, mely nemcsak zenéjében lett sötét és apokaliptikus, de témájában is. A szövegek írásakor az énekes, Dani Winter Bates nyíltan vállalta mentális problémáit, ezzel is felhívva a figyelmet a mentális egészség fontosságára, felvillantva élete legsötétebb pillanatait is. Az August Burns Red és a Bury Tomorrow vendégei a Miss May I és a Thornhill lesznek, teljessé téve a metál estét. Mivel az új helyszín csak a november 17-i estén volt elérhető, a kétestés buliból egyestés lesz. A korábban megvásárolt jegyek a 16-a helyett 17-re lesznek érvényesek, ezekkel nincs további teendő. Akiknek mindkét estére van jegye, azokkal a Tixa felveszi a kapcsolatot a további lehetőségek kapcsán. Akinek nem felel meg a november 17-i dátum, a Tixánál igényelhet visszatérítést, augusztus 31-ig. A Lángoló Gitárok, a New Beat és a Dürer Kert bemutatja:

August Burns Red (US)

Bury Tomorrow (UK)

+ Miss May I, Thornhill

Időpont: 2022. november 17.

Helyszín: Akvárium Klub

