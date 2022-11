Fájdalmas apa-lánya kapcsolatról énekel a Follow The Flow egykori vokalistája Mayer Fanni több sikeres produkcióból is ismerős lehet: november 23-án megjelent lenyűgözően mély, fájdalmasan szép debütáló albumával még mélyebbre ás... Fanni 11 évesen kezdett el verseket írni, majd ezekből dalokat komponált. Színésznőnek készült, de mikor bekerült első zenekarába (Signals to Noise), és elkezdett zenei alapokra dalszöveget, dallamot írni, stúdiózni, kísérletezni, teljesen magával ragadta ez a világ, és onnantól kezdve nem volt megállás. A Kőbányai Zenei Stúdióban képezte magát tovább, jazz-ének szakon közben elkezdett akusztikus koncerteket adni duó formációival Budapest különböző szórakozóhelyein, pubokban és bárokban. „Ez remek iskola volt számomra, mert az ilyenfajta közegben nagyon közel vannak az emberek fizikai értelemben is, nincs helye kamunak, és ha látod, hogy figyel, veled mozog a zenére valaki, és megérinti az, amit hall, azt, aki csak egy korsó sörre tévedt be, az igazi visszaigazolás.” A Universal Hungary gondozásában jelent meg debütáló dala Horizon címmel, ami a magyar Viral Top 50 negyedik helyén indított. Aztán beválogatták a HOTS – Outbreakers' Lab nemzetközi mentortáborába, ahol megismerkedett a londoni The Animal Farm kiadó menedzserével, aki közös munkára invitálta. Ebből az együttműködésből születtek meg Grace N Dirt, Stranger Things, MISUSE és a FYILY dalai, amelyeket Londonban vettek fel. Majd elnyerte a Hangfoglaló Program Induló Előadói pályázatát. A Follow the Flow vokalistájaként megtapasztalta a nagyobb színpadok légkörét is, ebben az időszakban is rengeteget tanult. „Mélyvíz volt, de megérte beleugrani, sokat fejlődtem velük, nagyon hálás vagyok, hogy lehetőséget kaptam rá!” Most megjelenő Water In My Eyes című debütáló albumával még mélyebbre ás... Az album – amit élőben november 24-én a Három Hollóban hallhatunk – a Water In My Eyes címet kapta, ami a lemez második dalának címe is. „Hajlamos vagyok a fájdalmaimat elbagatellizálni, hogy hát »nem sírok, ez csak víz a szememben…« biztos sokan érzünk, éreztünk már így” – magyarázza Fanni. Az összes dalban visszaköszön a víz, a könny, a folyékonyság mint motívum, innen is származik az album címe is. A Fogadj be címűben, a Túl sok, túl koránban, ahol a tenger hullámzásához hasonló húzd meg ereszd meg dinamikáról beszél Fanni, és arról, hogy akár egy szökőár, olyan romboló tud lenni, ha rázúdítod valakire az életed hirtelen, ha a kapcsolatotok még nem áll készen rá. A Tegnap volt címűben, ahol egy vízpart jelenik meg, mint a túlvilág békét nyújtó szimbóluma, a Perfect Trench Coatban, amiben egy viharkabátos lányról énekel New Yorkból (arról a bizonyos másik lányról, aki tökéletes és idealizált, mint Dolly Parton Jolene-ja), és a Discoball-ban, ahol a rossz időzítés és az alkoholmámoros „folyékony” napok is szóba kerülnek, egy mindent elsöprő fesztivál-szerelem kapcsán. „A legnehezebb és a legfontosabb dal számomra a lemezről, az hiszem a Tegnap volt, ami apukámnak íródott. Végre sikerült megfogalmaznom az érzéseimet vele kapcsolatban és azt, hogy bármi volt és bármi lesz, a túloldalon majd találkozunk, ahol mindent megbeszélünk majd, ahol megérkezik a feloldozás. Komplex és nagyon nehéz kapcsolat ez, nem is igazán tudtam még dalba önteni magyarul, mindaddig, amíg össze nem ültünk egy este Vavra Bencével, akivel elkezdtük írni a dalt, egy hosszú beszélgetés után. Aztán Radó Édennel folytattuk és bontottuk ki a témát. Aztán felénekeltem a stúdióban és másnap kaptam a hírt, hogy apu elment…” „sminkelem magam,

s hirtelen nem tudom milyen arcot fessek ma.

lehetnék mondjuk a végzet asszonya,

az él, a sarok, egy meghatározó pont a szemöldök fölött,

de ebben még nem lennék hiteles.( hitem- hitelem)

vagy dércsípte orcájú kislány síma, tiszta, hófödte táj,

ennek meg már lejárt a szavatossága.

felteszem hát a megszokott arcot,

kormos tekintet, poros-ósdi,

objektíve megközelíthetetlen.

vicc.

vágyvörös rúzs, hogy kapj el ha tudsz,

futsz-strucc,

égő-szömörce orca, vagy inkább a cirkusz-bohóca?

nem szóltál,hogy túl sokat tettem fel,

nem ezt akartam.

most már mindegy, vízálló .” Ezzel a verssel indul a lemez és nagyon szépen fel is vezeti azt. Szó esik meghiúsult szerelmekről, csalódásról, komplex és fájdalmas apa-lánya kapcsolatról, útkeresésről de reményről, megbocsátásról és az élet kérlelhetetlen szeretetéről is. A lemez az albumzáró Bárcsak Nélkül c. dallal teljesedik ki. „Szeretnék, úgy élni, hogy ne legyenek »bárcsakok« az életemben; bátran és szabadon »táncolni«, megszabadulni attól a börtöntől, amit sokszor saját magunknak építünk fel, ha sokat sérültünk, hogy megóvjuk magunkat a további sebektől.” A lemez producere Doór Mátyás (DOÓR), aki olyan előadók dalainál működik közre, mint OHNODY, BRENKA és Beton.Hofi. Társszerzők; Radó Éden (Tiansen), Kiss Péter (The Pontiac, Aron Andras & The Black Circle Orchestra) Vavra Bence, Nagy Ricsi, Szöllősi János, Kovács György, Ádám Kornél és Szepesi Zsolt. Külön köszönet: Bánki Nikolettának és Lombos Mártonnak. Az album megvalósulását az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program támogatta.





