"Igazi nagy felhajtást hoz az év utolsó része" - Így készülnek a Dirty Slippers tagjai a karácsonyra Izgalmas részletekben avatnak be minket a zenészek



A Dirty Slippers sűrű - és sikeres évet tudhat maga mögött, hiszen januárban a Magány és én című dallal rukkoltak elő, április elején az ukrán-orosz konfliktus ihlette Könnycseppek daluktól volt hangos a sajtó, számos sikeres nagykoncertet játszottak például a Visegrádi Királyi Palotában vagy épp a Tisza Tavi Napok nagyszínpadán. Pár hete pedig megjelent a zenekar története során az első feldolgozásuk, a Let it snow.



Azóta a közel 100 ezer megtekintésnél járó karácsonyi kisfilm után adta magát az ötlet, hogy megszólítsuk a Dirty Slippers tagjait, Ők, hogyan készülnek az Ünnepekre, egy ilyen sikerekben gazdag év után:



- Végre egy olyan Karácsony előtt állunk, amelyre volt időnk a szívünkben is felkészülni. November végén, már Advent első vasárnapján elkezdtük csinosítgatni az otthonunkat és felcsendültek a karácsonyi dalok, kikerültek az ünnepi fények. Idén is Gyula és Ostffyasszonyfa között fogunk ingázni, hiszen a Feleségem, valamint az én szüleimnél is eltölthetünk majd pár napot a családi fészekben. Ilyenkor mindig templomba megyünk, körbeüljük az asztalt és nagy beszélgetések következnek finom ételekkel karöltve. A folyamatos koncertezés mellett nagy szükség van az ünnepi időszakban arra, hogy annyi időt tölthessünk a szeretteinkkel, amennyit csak tudunk, valamint a rég nem látott barátokkal is ilyenkor tudunk találkozni - kezdi Lobó-Szalóky Lázár



Ferenczi Bebi, aki hatalmas Karácsony rajongó, még karácsonyi vlogot is készített:







- Minden évben izgatottan várom a karácsonyt, idén azonban sikerült a lelkembe is ünnepi hangulatot varázsolni. Elterveztem már a menüsort is, ilyenkor mindig arra gondolok, hogy milyen jó lesz, együtt lehetünk a családunk tagjaival és kötetlenül beszélgethetünk. Ez az év elképesztően sűrű volt, úgyhogy nagyon várom a karácsony reggelét, amikor kockás pizsiben és a kedvenc bögrémmel leülhetek a karácsonyfa mellé és nyugalomban ihatok meg egy forrócsokit. Ha pedig még mellé belefér egy gyermekkori kedvenc filmem, az maga a csoda - folytatja Bebi



Tóth Zsombor, basszusgitáros is megosztotta gondolatait:



- Igazi nagy felhajtást hoz az év utolsó része, már nagyon várom, hogy sikerüljön a még hátralévő köröket lefutni, ajándékokat beszerezni, majd az utolsó lehetséges pillanatban végre behúzni a féket két kézzel és attól kezdve semmi mással, csak a családdal, meg az ünnepi finomságokkal tölteni az időt, kikapcsolt telefon mellett. Addig is, néha váratlan dolgok, példa az ünnepi villamos emlékeztet a karácsony közeledtére.



A zenekarhoz idén csatlakozott zongorista Vikukel Dani elmesélte:



- A Karácsony és egyben a téli szünet kikapcsol a hétköznapokból, januárig nem tanítok és koncertezem, így más örömforrásokra is több fókusz jut. Mivel semmit tenni nem szeretek, ezért ezt a pár hetet is aktívan tervezem eltölteni a szeretteim társaságában, ugyanakkor teret engedhetek a csendesebb programoknak, szűkebb körben töltődhetek szellemileg és érzelmileg.... és ha Karácsony, akkor asztaltársaság, szóval főzésre fel!



Végül pedig a zenekar vokalistája, Bodrogközy Rita osztott meg néhány gondolatot:



- Ebben az év végi hajrában sem unatkozom hála Istennek, négy szóló fellépéssel zárul 2022. Így aztán most csak a jól bevált dolgokat főzzük meg otthon, a többit pedig a kedvenc éttermünkből rendeltük meg, hogy mindenre jusson idő.



Imádok fát díszíteni, ez mindig az én reszortom, amihez hagyományként minden évben csupán egy díszt engedek venni magamnak Évek óta szaloncukor helyett is a díszeké inkább a főszerep, az egészségesebb életmód jegyében. Minden kedves olvasónak és követőnknek kellemes ünnepeket kívánok, és találkozzunk jövőre is!



A Dirty Slippers számos tervvel készül 2023-ra, az első hónapokban új videóklip érkezik és tavasszal a Vársz Valahol című negyedik nagylemezük is megjelenik majd.



Dirty Slippers - Let it snow videóklip: xxxxxxx



A fotat Ádám Noémi készítette. [2022.12.21.]

