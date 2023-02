A GRUND - vígszínházi fiúzenekar dupla koncertje a Vígszínházban A GRUND – vígszínházi fiúzenekar 2017. május elsején alakult, a Vígszínház 121. születésnapján adta első koncertjét. A zenekar tagjai mindannyian A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék vígszínházi ősbemutatójának szereplői: Ember Márk, Medveczky Balázs, Wunderlich József, Zoltán Áron és a zenekarvezető Fesztbaum Béla. A csapat február 12-én két koncertet is ad a Vígszínházban, ahol A Pál utcai fiúk dalai mellett több, legendás vígszínházi sláger, jól ismert Presser-dal és néhány hazai és külföldi klasszikus a rock világából is hallható lesz. „A Pál utcai fiúk előadásai végén, olyan csodálatos hangulat alakult ki és alakul ki mind a mai napig, hogy úgy éreztük, ezt valamilyen formában tovább kell vinnünk, ez az előadás nem érhet véget a tapsrendnél! Adta magát egy iskolai rockzenekar, egy tanár-diák csapat ötlete” – idézi fel az indulást Fesztbaum Béla, aki az előadásban Rácz tanár úr szerepét játssza. A csapat megalakulása óta számos vidéki városban és fesztiválon fellépett, rendszeres vendégei a Kultkikötőnek, legutóbb 2022 augusztusában Kolozsvár Fő terén adtak fantasztikus hangulatú koncertet, mely eddigi fennállásuk kiemelkedő eseménye volt. Több mint 12.000 néző előtt léptek fel, vendégként Dés László csatlakozott hozzájuk. A sok színházi elfoglaltság miatt ritkán koncerteznek, egy naptári évben mindössze 7-8 alkalommal. Minden koncert valódi ünnep, a vígszínházi alkalmak pedig igazán különlegesek! A közönség nagy szeretettel fogadja, ennek a legendás előadásnak a tagjait, akikkel most nem színészként, hanem zenészként találkozhat. „Hálásak vagyunk régi és új rajongóinknak, akik érdeklődésükkel megtisztelnek bennünket! Igyekszünk minden alkalomra valami újdonsággal is készülni, ha időnk engedi” - mondja a zenekarvezető, aki azt is fontosnak tartja, hogy koncertjeiken együtt élheti át a „grund” élményt a zenén keresztül minden generáció, közösen énekelhetik a jelen és a múlt emblematikus dalait. Igazi örömzene A Pál utcai fiúk színészeitől, február 12-én a Vígszínházban, ahol a koncert után dedikálás is várja a közönséget.



Fotó: Rátonyi Gábor [2023.02.07.]