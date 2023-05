Nagyszabású koncertet ad a CityRocks Veszprémben és Szatmárnémetiben

Nagyszabású koncertet ad a több száz rockzenészből álló CityRocks június 18-án Európa Kulturális Fővárosában, Veszprémben, majd július 29-én az erdélyi Szatmárnémetiben.

A CityRocks Veszprémbe a Hangjáték, a VEB2023 EKF zenei fejlesztési program meghívására érkezik - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.

Mint írják, a program célja az amatőr zenélés népszerűsítése, a zenei oktatás, a közösségi zenélés új, városi koncepciójának kialakítása.



A CityRocks veszprémi és az erdélyi kétórás koncertjére énekesek, gitárosok, basszusgitárosok, dobosok és billentyűs hangszeresek is jelentkezhetnek fellépőnek. A felvételt nyerő zenészek a szervezők által készített oktatóvideók segítségével készülhetnek fel, így a kevésbé rutinos zenészek is helyt tudnak állni. Jelentkezni saját zenei produkcióról készült videóval lehet a www.cityrocks.eu oldalon.



A koncerteken sok száz zenész, a kisgyerektől az idős emberekig, a gyári munkástól a topmenedzserig vesz majd részt - idézi a tájékoztató Gajda Ferenc főszervezőt, aki szerint mindkét helyszín szimbolikus tartalommal is bír. A veszprémi rendezvény a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jön létre. - áll a közleményben.

MTI

[2023.05.13.]