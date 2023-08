Kiváló programcsomagot kínál a Margitszigeti Színház szombatra Verdi: Attila, történelmi kalandopera és romantika, kiváló operaénekesek, varázslatos ledes animáció, kiállítással kísérve – mind egyenként is vonzó program. Augusztus 12-én mindezt egyben kapja a közönség a Margitszigeti Szabadtéri Színházban! Attila hun királyt az „Isten ostora” névvel illették, de hódításai mögött egy karizmatikus, éles eszű, megfontolt uralkodó állt, aki Verdi képzeletét is megragadta. Az operát a világ nagy operaházai repertoáron tartják, itthon kizárólag augusztus 12-én a Margitszigeti Színházban láthatja a közönség. A címszerepet John Relyea, napjaink egyik legjobb basszusa alakítja majd. Sőt, az előadásra váltott jeggyel a Víztorony-kilátóban felállított Attila kiállítás is megtekinthető, hátteret adva a történetnek, így teljessé téve az élményt. A tavalyi bemutatón aratott elsöprő sikert követően idén augusztus 12-én visszatér a Margitszigeti Színház színpadára Attila története, világszerte egyedülálló filmes látványvilággal, monumentális hangzással és szemet gyönyörködtető, fantasztikus jelmezekkel. A címszerepet a kanadai John Relyea napjaink egyik legjobb basszusa és Attila szerepének egyik legkarizmatikusabb megformálója alakítja. 30 éves karrierje során Relyea a világ leghíresebb operaházaiban szerepelt, köztük a Metropolitan Operában, a San Francisco Operában, a chicagói Lyric Operában, a Seattle Operában, a Canadian Opera Company-ban, a La Scala-ban, a Royal Opera House Covent Garden-ben, a Párizsi Operában, a Bayerische Staatsoper-ben, a hamburgi Állami Operában, a Bécsi Állami Operában, Róma, Nápoly, és Palermo színházaiban, a Theater an der Wien és a Mariinksy Színház színpadán.



„Attila valójában a férfi ősi oldalát, az erős férfi energiát testesíti meg. Azt hiszem, így zsigeri szinten szólít meg - egy olyan energia megtalálása, amely versenyezni, győzni, uralkodni akar. Ugyanakkor nagyfokú magabiztosságot és összpontosítást is érez. Azt kell mondanom, hogy számomra az Attila egy egyedülálló opera.” – nyilatkozta John Relyea a darabról, majd hozzátette: “A színpadon mindig az a célom, hogy elveszítsem magam a karakteremben. Hiszem, hogy az előadásnak a legjobb esetben is átváltoztatónak kell lennie. Ha összekapcsolódunk a zene, a szöveg és a karakter erejével, mindez nagyon is lehetséges”. A nézői visszajelzések miatt is döntött úgy a színház, hogy 2023-ban ismét műsorra tűzi az előadást. A legendás hun hadvezér történetét bemutató Attila ugyanis azon színházi élmények egyike, melyek legvégén az utolsó szólam kicsengését követő tapsvihar előtti pillanatnyi csöndben, édes mámoros borzongással csak arra tudunk gondolni: “ezt újra látni kell!” Az óriás led fal alkotta díszlet, a pompás jelmezek, a fülbemászó, erőteljes dallamok és az emberfeletti énekhangok felejthetetlenné, már-már megismételhetetlenné teszik a darabot. “Múlt és jövő, klasszikus és modern találkozása, még nyugati mércével is igazi látványtechnikai bravúr ez a produkció” – mondta Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója, az Attila operabemutató művészeti vezetője és kreatív producere. Odabella szerepét a Liszt-díjas és további számos elismeréssel büszkélkedhető érdemes művész, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Rálik Szilvia alakítja majd. Mellette Foresto, aquileiai lovag szerepében a mesés nemzetközi énekes karriert befutott László Boldizsár, Ezio generális szerepében az Opera egyik legkiválóbb, nélkülözhetetlen művésze, a Debrecenben született bariton, Hajas Zsolt, valamint Leó pápa köntösébe bújva az Artisjus díjas Gábor Géza varázsolják majd egy a nagyérdeműt. A szenvedélyesen erőteljes, lebilincselő koreográfiákat Feledi János álmodta meg, míg a világítás és látvány Madarász János ‘Madár’, valamint Dobó Kata, a jelmezek pedig Kentaur keze munkáját dicsérik. A produkciót a Margitszigeti Színház hívta életre. Producer: Bán Teodóra.



