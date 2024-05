Horváth Tomi kilencedik Budapest Parkos koncertjén jártunk Május 17-én kilencedik Budapest Parkos koncertjét tartotta meg Horváth Tomi és zenekara. Tomi esetében soha nem ér csalódás, biztosak lehetünk benne, hogy akármilyenek a körülmények, szuper, jó hangulatú bulit csinál. Ezen az estén sem történt ez másképp, pedig az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Az első adag zuhatag még kapunyitás előtt alatt ömlött a nyakunkba, de mire én bementem kb fél hét körül, elállt az eső, és kisütött a Nap. Így az előzenekar, Kiss Kevin és zenekara voltak. Kiss Kevin nevét az X faktor tehetségkutató műsorából ismerhetjük, ahogy ott egyik leghíresebb dalával – „Csinibaba” lopta be magát a tini lányok szívébe. Nagyon jó hangja van a srácnak, állítása szerint először lépett fel ekkora létszámú közönség előtt, ehhez képest, olyan rutinosnak tűnt a színpadon, mintha ezer éve ezt a szakmát űzné. Kellőképpen felspanolta a hangulatot nagyjából fél órás műsorával, az első sorokban már neki is volt külön rajongó tábora, akik kívülről énekelték a dalait. Kellemesen megtáncoltatott minket. Kis szünet következett, majd Tomi és csapata nem megszokott módon kisétáltak a színpad illetve a kifutó elejére, így kezdve a koncertet. Tomi köszönetet mondott nekünk, hogy már a kilencedik Parkos koncertjét tarthatja, a közönségének hála, illetve megköszönte, hogy az eső ellenére vártunk rá, ami szerencsére elállt...mondta Tomi ... majd ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban leszakadt az ég, és majd egy órán át ömlött az eső, nekem az arcomról úgy folyt a víz, mintha zuhany alatt állnék épp, de akkor is szuper bulit csaptunk Tomival. A Park csapata egyébként árult poncsokat erre az esetre, amikből én is feltankoltam, hasznát is vettük, köszönet érte. Emlékszem még Júliusra dallal kezdte Tomi a bulit, majd következtek a közönség kedvenc slágerek egymás után. A kedvenc dalaim alatt – „Babám”, „Szeretsz engem” már dézsából öntötték az esőt, de minél jobban esett, annál jobban spanolta a közönséget Tomi, és annál nagyobb táncot lejtettünk. A „Meztelen” (Majkával közös dal), illetve a „Fehér Holló” – feat. Kowa dalokat egyedül adta elő Tomi, de természeten Majka rap részét, illetve Kowa verse részleteit is hibátlanul hozta. Azt meg sem kell említenem, se azért megteszem, hogy Tomi hangja tánc és ugrálás közben is hibátlan, a legmagasabb hangoknál is, nekem ez már természetes esetében, egyébként a rekesztéseit szeretem a legjobban többek között, illetve hogy mindenhova becsempész egy minimális Michael Jackson utalást, amit csak figyelő fülek és fanok vesznek észre (jó magam 34 éve vagyok M.J. fan és imádom, ahogy tiszteleg előtte anélkül, hogy utánozná). A „Tiszánál” kezdő taktusaira „Esik eső, had essen” éppen elállt az eső, kitomboltam magát a vihar, hogy kicsit megszárítkozhassunk az utolsó fél órás tombolda és tánc közben. Én annyit táncoltam, hogy megfájdult a derekam a végére, szuper buli volt. Horvát Tomi koncertjein mindig garantált a tánc, jókedv, és a jó buli. A végén Tomi felhívta a figyelmünket egy fontos dátumra elköszönés előtt. 2025.június 27-én tízedik Budapest Parkos koncertjét rendezi meg Horváth Tamás. Én tutira ott leszek, gyertek Ti is, biztosak lehettek benne, hogy jól fogtok szórakozni. Idén Tomit még el lehet csípni a nyári turnén is. Balázs Adrienn



Viedók Setlist: Emlékszem még Júliusra Akarlak Téged Megszakad Felhők felett Beléd estem Suttogj Babám Egyszer szeret Öt csókolod Szeretsz engem? Legyél az mix Egyedül megyek tovább Meztelen Fehér Holló Tiszánál Tiszta szívvel Hányszor Meggyfa Táncol velem a világ