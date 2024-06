Nyári katlan-core a Barba Nagrában - Thy Art Is Murder, Fit For A King, Knosis Súlyos deathcore / metalcore hármas fokozza majd a katlan hőséget a budapesti nyár közepén: július 4-én este a Thy Art Is Murder és a Fit For A King már jól ismert produkciója mellett most egy különleges japán projekt, a Knosis is bemutatkozik majd a Barba Negrában. A Thy Art Is Murder új énekesével, Tyler Millerrel már tavaly ősszel bemutatta Budapesten a Godlike című 2023-as albumot, de a most nyárra tervezett fesztiválos fellépések közé is becsempésztek egy magyarországi koncertet. A black és death metal elemekkel dolgozó, 2006 óta működő ausztrál deathcore zenekar az elmúlt hónapokban kiadta a friss lemez vinyl verzióját, és elérhetővé tette a Destroyer Of Dreams klipjét. Az ausztrálokat ezúttal is egy Amerikából érkező csapat kíséri el, amely azonban csak nevében hasonlít az ősszel megismert Fit For An Autopsy-hoz. A Budapestet már többször megjárt, texasi Fit For A King a keresztény hardcore szcénából nőtte ki magát: a 2011-es debütáló album után a 2013-as Creation/Destruction, majd a rá következő négy lemez is Top 5 helyezést ért el különböző amerikai hard rock és metal slágerlistákon, és a csapat mára több mint 300 millió meghallgatást gyűjtött a különböző streaming felületeken. A zenekar 2022-es, The Hell We Create című albuma az énekes, Ryan Kirby személyes tapasztalataiból is táplálkozik: Kirby a járvány kitörése előtt fogadott örökbe több, erőszakos családi környezetből kimenekített gyermeket, és nem sokkal később a felesége sztrókot kapott. A lemez ezt a sokkoló élményt, valamint a transzgenerációs traumák leküzdhetőségének a lehetőségét is vizsgálja, ügyesen egyensúlyozva a dalokban az intenzív metalos erő és a szárnyaló dallamos energiák között. Idén a csapat már új zenével is jelentkezett: januárban jelent meg a Keeping Secrets című dal és klip, ami saját bevallásuk szerint egyszerre mutatja be a Fit For A King egy új oldalát, és idézi fel néhány korábbi lemezük népszerű zenei megoldásait is. „A Keeping Secrets megkérdőjelezi azt, hogy szerethet-e minket igazán a többi ember akkor, hogy ha nem nyílunk meg előttük teljesen, és nem hagyjuk megismerni magunkat. Ez valami, amivel a fogadott lányom sokáig küzdött, és ez inspirálta ezt a dalt.” – mondta el Ryan.



Az este talán leginkább különleges zenei élménye a Knosis fellépése lesz. A japán kísérletező metalcore zenekar a Crystal Lake nevű csapatból kilépett Ryo Kinoshita és Yosh Morita közös projektje. Shattering című EP-jükkel mutatkoztak be ’23 elején, majd novemberben érkezett a The Eternal Doom EP. Az elvetemült vokálokkal és indusztriálra jellemző módon kemény dallamokkal, nu metal és deathcore elemekkel egyaránt dolgozó csapat időről időre jelentkezik új videókkal is, amelyek közül eddig a „nem annyira megnyugtató” képi- és dallamvilágú Yakusai durrant a legnagyobbat. A hármas budapesti fellépésére július 4-én kerül sor a Barba Negrában. Jegyek még kaphatók! A CONCERTO Music bemutatja:

2024. július 4., csütörtök 18 óra

Budapest, Barba Negra

Thy Art Is Murder, Fit For A King, Knosis koncertek

Belépő: elővételben 9.900 Ft, a koncert napján 10.900 Ft

