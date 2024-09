Zsinórban harmadjára lett a Miskolci Nemzeti Színházé a Legjobb előadás a Városmajori Színházi Szemlén A revizor és a Feketeszárú cseresznye után idén az Ascher Tamás rendezésében készült Gyévuska című előadást választotta a Szemle zsűrije a legjobbnak. Köszönjük a Városmajori Szabadtéri Színpad közönségének, hogy ennyire szívükbe zárták a miskolci társulatot. Elmondhatatlanul nagy szó nekünk, hogy évről évre megmutathatjuk Budapesten, mit is csinálunk mi itt Miskolcon – fejezte ki háláját Béres Attila igazgató. 2022-ben A revizor című előadás (rendező: Béres Attila), 2023-ban a miskolciak és az ország nagy kedvence, a Feketeszárú cseresznye (rendező: Szőcs Artur) lett a Színházi Szemle Legjobb előadása a zsűri szerint. Tavaly nem csak a Legjobb előadás díját zsebelte be a miskolci teátrum, de a Legjobb férfi főszereplőnek járó díjat is miskolci színész kapta, méghozzá Lajos András. Ugyanekkor Simon Zoltán Peremartoni Krisztina saját alapítású különdíját kapta meg. 2024-ben ismét a Miskolci Nemzeti Színház társulata kapta az elismerést: az Ascher Tamás rendezésében készült Gyévuska című zenedrámát választotta a zsűri – Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad ügyvezető igazgatója, Hernádi Judit Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Kocsis Gergely Jászai Mari-díjas színművész és Háy János József Attila-díjas író – a Szemle Plusz Legjobb előadásának. [2024.09.16.] Megosztom: