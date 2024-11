Kowalsky meg a Vega 2025-ös nagykoncertje a Papp László Budapest Sportarénában! Jegyek itt A Kowalsky meg a Vega zenekar 2025. február 8-án, szombat este 20:00 órakor nagyszabású koncerttel nyitja meg az év koncertszezonját a Papp László Budapest Sportarénában. Az esemény különleges élményt ígér a rajongóknak, hiszen a zenekar mély gondolatiságú dalszövegeivel, látványos show-elemekkel és meghitt hangulattal készül. Több mint két évtizedes siker története A Kowalsky meg a Vega az elmúlt több mint húsz év alatt megannyi slágerrel, arany- és platinalemezzel írta be magát a magyar zenei élet legnépszerűbb együttesei közé. Koncertjeikre hatalmas érdeklődés övezi őket, akár határon innen, akár határon túl lépnek fel. Az együttes mindig képes megújulni, és a közönséget új meglepetésekkel várja. Fergeteges hangulat és legendás slágerek A februári Aréna-koncerten a rajongók számíthatnak az ikonikus dalok – mint a Varázsszavak, a Tombold ki, a Hála Veled és az Egy világon át – felcsendülésére, de új szerzemények is helyet kapnak a repertoárban. A látványvilág és a show-elemek mellett meglepetések is várhatók, így érdemes részt venni ezen a különleges eseményen. Ne maradj le a Kowalsky meg a Vega 2025-ös szezonnyitó koncertjéről – tapasztald meg a zenekar egyedi hangulatát élőben!



Jegyek itt [2024.11.07.] Megosztom: