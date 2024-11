Freedom Call: 25 éves jubileumi koncert Budapesten!

25 éves a Freedom Call! A happy metal német feltalálói tavasszal adták ki – ezüstlakodalom helyett – Silver Romance című új, ünnepi nagylemezüket, november 29-én pedig menetrendszerűen bezakatolnak az Analog Music Hallba is, hogy az összes rajongóval közösen csapjanak egy ünnepi ferde estét, a Night Laser zenekar felvezetésével.

És hogy hogyan jutottunk el idáig? A Freedom Call-t 1998-ban alapította Chris Bay énekes-gitáros, a kezdő felállásból egyedül ő tag a mai napig. Első albumuk, a Stairway to Fairyland egyből meghatározta azt a „happy metal” hangzást, ami máig védjegyük: felemelő és pozitív témák, szélvészgyors dallamok jellemzik a dalokat. Korai lemezeik, mint a Crystal Empire (2001) és az Eternity (2002) megszilárdították hírnevüket a power metal színtéren.

A 2000-es évek második felében több tagcsere is történt, ekkor érkezett a máig meghatározó új gitáros, Lars Rettkowitz is. A változások a hangzásban is kísérletezősebb időszakot hoztak el: a Dimensions (2007) és a Legend of the Shadowking (2010) albumokon a hagyományos és modern power metal elemek keveredtek. És bár a világ egyre kevésbé tűnt egy vidám helynek, a Freedom Call hű maradt optimista stílusához, így "A világ legboldogabb metal bandája" becenevet is megkapták.

Tizedik nagylemezük, a M.E.T.A.L. 2019-ben érkezett, és ezt követte idén a Silver Romance a Steamhammer/SPV kiadásában. A lemez tovább erősíti pozíciójukat a dallamos metal világában. Hatásuk globális, rajongóik szerte a világon ünneplik pozitív energiájukat és fülbemászó dalaikat. Az albumcím nem csak a 25 évre utal Chris Bay elmondása szerint: „Az ezüst az a nemesfém, melynek tulajdonságai között ott a tisztaság, a szabadság és a könnyedség. Azt is mondják, hogy az ezüst erősíti az önbizalmat és a képzelőerőt. Ezek mind olyan jellemzők, amelyek a Freedom Call-hoz is illenek, és amelyeket az új lemezbe is beépítettünk, zeneileg és a szövegeket tekintve egyaránt.”

A november 29-ei estén egy másik német, Steamhammeres zenekar, a Night Laser is fellép az Analog Music Hallban. A hamburgi heavy glam metal alakulat 10 éve üzemel, idén futott be negyedik, Call Me What You Want című albumuk. Nagy-Britanniában és Európában is sokat turnéztak már, energikus színpadi előadásaik, féktelen játékörömük és a kifinomult dalszerzés teszi őket különlegessé.

A Livesounds bemutatja: Silver Romantic Metal Nights

2024. november 29., péntek 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

Freedom Call, Night Laser koncertek

Belépő: elővételben 8.990 Ft, a koncert napján 9.990 Ft

[2024.11.19.]