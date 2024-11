A 17. század szuperhőseit hozza el a Dóm térre: Szente Vajk rendezi A 3 testőrt

Jászai Mari-díjas, érdemes művész rendezi a Szegedi Szabadtéri Játékok új bemutatóját. Szente Vajk friss megközelítésben, a Dóm tér kiváló adottságainak teljeskörű kihasználásával állítja színpadra A 3 testőr című musicalt 2025-ben.

Népszerű visszatérő rendező felel a Szabadtéri Játékok új bemutatójának színpadra állításáért. Szente Vajk már több ízben kivívta a Dóm téri nézők elismerését, szeretetét: 2018-ban bemutatott, majd 2020-ban közkívánatra visszatérő Apáca Show-rendezését az elmúlt évek egyik legnépszerűbb musical-produkciójaként tartják számon a műfaj rajongói. A színész, rendező, műsorvezető, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház főrendezője mindig örömmel alkot Szegeden, és elárulta, kiváltságos helyzetnek tekinti a páratlan méretekkel, kiváló adottságokkal bíró színpadon való újabb rendezést, hiszen a Dóm tér A 3 testőr számos akciójelenetének is ideális helyszínt biztosít.

"Alexandre Dumas a 19. században írta ezt a nagyon híres regényét, ami a 17. századi Franciaországban játszódik. Úgy ismerjük, mint egy szórakoztató, kalandos történetet, ezzel együtt azonban számos mélyebb témát is feldolgoz, és rengeteg tanulsággal szolgál. A legszembetűnőbb értelemszerűen a hősiesség, bátorság kérdése: hogy olyan kitartásról kell tanúbizonyságot adni a főszereplőknek, akár az ellenséggel, akár intrikákkal szembenézve, amelyek, áldozatok árán ugyan, de pozitív végkicsengésre viszik a történetet. Ott van természetesen a hűség, vagy inkább már a mai kor szavával élve a barátság és a hűség kérdése. A híres mottó: "Egy mindenkiért és mindenki egyért!", a feltétlen hűséget és az összetartást szimbolizálja. Talán erről fontos is szólnia egy 2025-ben elkészített A 3 testőrnek, hogy ezeknek az érzelmi viszonyrendszereknek az erejét kihangsúlyozzuk, milyen erős tud lenni a bajtársiasság, vagy akár egy férfibarátság" – vallja a rendező a klasszikust feldolgozó produkcióról, amely örökérvényű és napjainkban is megszívlelendő mondanivalót hordoz. A művész szerint az alapmű nagyszerűen kínálkozik zenés színpadi adaptációra: "Azok a nagyregények, amelyek a 19. század ezen évtizedeiben születtek, nagyon szeretik a musicaladaptációt, mert ezekben a történetekben nagyon erősen szól a zene. Amitől pedig ilyen erősen tud szólni a zene, az elsősorban pontosan a szenvedély. A regény tele van romantikus szálakkal, amelyek a szerelem különböző alakjait ábrázolják: szenvedélyes, tragikus, erkölcsileg kétséges kapcsolatokat is akár, de ezek a szerelmek bonyolíthatják a cselekményt is, és nagyon emberivé teszik a történetet; és ezeket az emberi történeteket nagyon szereti a musical. Úgyhogy otthonosan mozog A három testőr ebben a világban, ezért külön örülök neki, hogy egy igazán szenvedélyes zenével felruházott előadást készíthetünk el 2025-ben a Szegedi Szabadtéri színpadán. Dumas mesterien szövi az akciót, humort és a mélyebb lelki kérdéseket, és természetesen mi is ezt fogjuk tenni."

Szente Vajk hozzátette, a rendkívül ismert regény alapjaihoz is vissza kíván nyúlni, ám A három testőr főszereplőinek, világának életteli megformálására törekszik, és hangsúlyosan a mai nézők számára is megközelíthetővé szeretné tenni Athos, Porthos, Aramis, D’Artagnan és társaik emblematikus figuráit. "A három testőrrel kapcsolatban vannak előképeink. Mindenki látott már valamilyen filmet vagy feldolgozást, és éppen attól, hogy ezek a figurák különböző életszakaszaikban is megjelennek, már nem pontos az azzal kapcsolatos tudás, hogy a Dumas-regényben milyen életkorúak és pontosan milyenek. Valójában ezek fiatalemberek: húszas éveiben jár mind a három testőr D'Artagnannal együtt, sőt, ő még a történet kezdetekor húszéves sincsen. Én igazából így képzelem el, a 17. század szuperhőseinek, ezeket a srácokat: olyan erejük van, mint másnak nem, olyan eszük van mint, másnak nem. Azt kell hangsúlyoznunk, hogy ők különbek, mint a többiek, de nem elrajzoltan, hanem inkább, mennyire tettre készek, erősek, és ezért olyan legyőzhetetlenek."

A Rob Bolland-Ferdi Bolland-André Breedland mű szegedi bemutatójának további részleteire a későbbiekben derül fény, ám a rendező már elárulta: "A műfaj és a színházi világ legnagyobbjai fognak szerepelni benne. Vannak nagyon erős zenés szerepek és vannak nagy szerepek, amelyek igazából prózaiak. Szóval mindenféle irányból érkezhetnek ebbe az előadásba művészek, ami szerintem sajátossága egy jó musicalnek."

Az izgalmakban bővelkedő produkcióra már kaphatók a jegyek a Szegedi Szabadtéri Játékok online felületén, a szegedi Fesztivál Jegyirodában és az Interticket országos hálózatán.

Szegedi Szabadtéri

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Benkő Emese

[2024.11.24.]