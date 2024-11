Engedj be! - a fiatalok mentális egészségére hívja fel figyelmet a Budapest Park A Budapest Park célkitűzései között kiemelt helyen szerepel, hogy felelősen viszonyuljon a fiatal generációhoz, és figyelmet fordítson lelki egészségükre. Ezért döntöttek úgy, hogy ismert zenészek személyes történetein keresztül mutatnak be olyan témákat, amelyek minden nap érinthetik a mentális jólétet. Az első részben Takács Dorina (Дeva), Schwarcz Ádám (Beton.Hofi), Csepella Olivér (Csaknekedkislány) és Szűcs Levente (Bohemian Betyars) őszintén beszélnek a belső vívódásokról, hétköznapi problémákról és a szorongásról. A Budapest Park szakmai partnerével, a Mindset Pszichológia bevonásával állította össze azokat a tematikákat és kihívásokat, amelyek a fiatal generációt a leginkább érintik. Így született meg a sorozat négy epizódjának négy különböző témája, amelyeket aztán a zenészek saját élettapasztalatai töltenek meg tartalommal és tanulságokkal. A kisfilmek tehát nem szakmai iránymutatások, sokkal inkább az a céljuk, hogy megmutassák a nézőnek, hogy nincsen egyedül belső vívódásaival. A klímaszorongás, az egzisztenciális válság, az önértékelési nehézségek, az elvárások, a nyomás és a sikereket követő mélyrepülés - többek közt ilyen problémaköröket is érint az Engedj be! első része. Sokan még saját maguknak sem merik bevallani, hogy mennyire szenvednek. Kisebb-nagyobb mértékben mindenki szorong valamitől - még azok is, akik az ország legnagyobb színpadain lépnek fel. Takács Dorina Дeva az urbanizációval kapcsolatos gondolataiba vezet be minket. “Szerintem elindult egy folyamat, amiben a fiatalok kiábrándultak a városi létből, és elindulnak kifele. Azt gondolom, az lehetetlen, hogy mindenki a városokba koncentrálódjon, és közben sok terület kiszáradjon vagy tönkre menjen. Ha már csak kimondjuk azt, hogy mit gondolunk erről a témáról, és párbeszédet indítunk róla, az szerintem már egy csodás kezdeményezés, mert ezt együtt kell megoldanunk.” Schwarcz Ádám, azaz Beton.Hofi kendőzetlen őszinteséggel kalauzol el minket világában. “Sokszor volt olyan, hogy nem éreztem jól magam a bőrömben, de azt gondoltam, hogy kontroll alatt van még az a szituáció. Ha utólag visszanézek, már bőven segítségre lett volna szükségem.” Saját, belső vívódásain felül többek közt az önszeretet nehézségeire is felhívja a figyelmet, illetve megosztja velünk véleményét a társadalom által támasztott elvárásokról, például a férfiakról alkotott téves képről. Csepella Olivér, a Csaknekedkislány frontembere az egyéni szorongás témakörét és a terápia fontosságát járja körbe. De szóba kerül a társadalmi szorongás is, amiről a következőképp fogalmaz: “Azért beszélünk ennyit mostanában a társadalmi szorongásról, mert ez egyre több emberben van. Pont attól, hogy ez egy közös szorongás, erre közös választ lehet adni.” Szűcs Levente, a Bohemian Betyars egyik frontembere a zenészpálya veszélyeiről és bizonytalanságáról mesél, érintve az imposztor szindrómát, és bemutatja azt, hogyan lehet felülkerekedni a saját magunkkal szemben támasztott irreális elvárásokon. “Sokáig nem gondoltam magam elég tehetségesnek, vagy túl nagy elvárásaim voltak magammal szemben, nem ismertem elég jól a magam korátait vagy erősségeit. Ezért csak szorongtam minden új daltól, lemeztől. Az alapján értékeltem magam, hogy jó zenét csinálok vagy nem. Végül megtanultam elengedni, hogy túl komolyan vegyem magamat, az egómat és a jelentőségemet, és megtanultam objektíven kívülről nézni magamat és a zenekart is.” Az Engedj be! című sorozat tehát nem tálcán kínálja a megoldást, sokkal inkább személyes hangvételű történeteken keresztül nyitja meg a párbeszédet. A kisfilmek szakmai együttműködő partnere a Mindset Pszichológia és a Kék Vonal, szakmai partnere az Unicef Magyarország, rendezője Lippai Balázs, a beszélgetések moderátora pedig a Park FM szerkesztője, a pszichológia alapképzést végzett Mencseli Dóra volt. Ha nincs hova fordulnod, hívd fel a Kék Vonalat: 116 111 (anonim, 0-24, ingyenes)! Ha elmúltál 24 éves, a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat fogadja hívásodat, ingyenesen. 116-123. [2024.11.25.] Megosztom: