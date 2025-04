Kim Wilde, Ace of Base, Las Ketchup - Ilyen retro partyt még nem látott az Aréna! 2025. május 10-én a Budapest Arénában jön a Fergeteg Party-Aréna – egy páratlan házibuli, ahol öt órán át szólnak a ’80-as, ’90-es és 2000-es évek legnagyobb slágerei, világsztárok és hazai kedvencek tolmácsolásában, a retro zene szerelmeseinek! >A rendezvény házigazdája és megálmodója: DJ DOMINIQUE Több évtizedes zenei és rádiós pályafutása alatt DJ Dominique (Várkonyi Attila) azon dolgozik, hogy a minden idők legnagyobb slágerei továbbra is életben maradjanak és generációkon átívelve minden korosztálynak örömet szerezzenek. Idén pedig olyan show-val készül elkápráztatni a retro zenei kedvelőit, amilyenre még nem volt példa Magyarországon. Három évtized felejthetetlen örökzöldjeit öt külföldi világsztár és tucatnyi népszerű magyar előadó eleveníti fel a közönségnek egy életre szóló élményt jelentő party keretében. Az este egyik csúcspontja a 80’-as évek egyik legkiemelkedőbb előadója, Kim Wilde, aki egy 40 perces élő koncerttel fogja elvarázsolni a közönséget. A „Kids in America” és több dala még mindig a rádiók lejátszási listáin szerepelnek, és most végre élőben is hallhatjuk őket. A 90’-es évek legendás formációja, az Ace of Base is visszatér, hogy felejthetetlen élményt nyújva egy hatalmas bulival idézze fel a régi idők hangulatát. A Las Ketchup, a 2000-es évek egyik legismertebb spanyol popkvartettje a 2024-es ARÉNA Retro Party hatalmas sikerét követően újra pódiumra állnak, hogy ismét felvillanyozzák a hangulatot. A fülbemászó dallamokat kedvelőknek Francesco Napoli hozza el a napfényes Olaszország lírikus dallamait. Egyenesen az USA-ból érkezik a NO MERCY, hogy előadja legnagyobb zenei sikereit, többek között a "Where Do You Go" című számot, amely a 90-es évek közepén hatalmas sláger volt, és több országban is elérte a toplisták élét. A magyar előadók közül Zoltán Erika, Soltész Rezső, Dobrády Ákos (TNT), Novay Gábor (Hungária), Végvári Ádám (Neoton), a HAPPY GANG, St. Martin, Marcellina, az AD STUDIO és további meglepetés vendégek előadásában hallhatjuk a három évtizedet átölelő legnépszerűbb közönségkedvenceket. A Fergeteg Party nemcsak egy koncert, hanem egy igazi nosztalgikus generációkat átölelő zenei utazás, ahol az “örök fiatalok” és a mai fiatalok a régi nagy kedvencekkel együtt bulizhatnak át egy felejthetetlen éjszakát. [2025.04.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.04.14.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu