A monumentális élmények éve a Budapest Parkban

Az innováció mindig is a Budapest Park egyik legnagyobb erőssége volt – szinte már természetes, hogy évről évre újdonságokkal készülnek a látogatóknak. Idén a színpadkép és a program is minden eddiginél erőteljesebben tükrözi a grandiózusságot. A nagyszínpad nemcsak látványosabb, de karakteresebb is lett: nagyobb kivetítőkkel, extra elemekkel és térélményt fokozó megoldásokkal erősítenek. A látvány mellett a programot is világszínvonalú line-up jellemzi, a legnagyobb hazai és nemzetközi nevekkel az élvonalból.

ELŐKÉSZÜLETEK

Budapest nemrég az előkelő harmadik helyezést érte el az Omio felmérésen, amely azt vizsgálta, Európa mely városaiban a legpezsgőbb a zenei élet. Ebben bizonyára nagy szerepet játszott a főváros egyik legfontosabb kulturális intézménye, a Budapest Park, amely immáron tizennégy éve dolgozik azon, hogy világszínvonalú élményt nyújtson látogatóinak. A szórakoztató komplexum annak ellenére, hogy hosszú évek óta stabil szereplője az európai zenei körforgásnak, évről évre finomhangolja szolgáltatásait, és sokszor meglepő, látványos újításokkal emeli a tétet. Ez idén sem lesz másképp. A változásokról a Budapest Park alapítója, Pálffy András a következőképp mesél:

“Sokan azt gondolják, hogy a téli szezonban a Park csapata pihen. Valójában épp az ellenkezője igaz: ez az időszak az egyik legintenzívebb számunkra. Ilyenkor minden területre kiterjedően átvizsgáljuk szolgáltatásainkat, és kutatásokat végzünk vendégeink körében. Ezek eredményei alapján indul el a finomhangolás, valamint ekkor kezdjük meg a következő évad infrastrukturális fejlesztéseinek tervezését. Az idei tél több szempontból is rendkívüli volt. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a Park mellett épülő Déli Körvasút munkálatait összehangoljuk saját átalakításainkkal. Az egyeztetések az érintett hatóságokkal és szervekkel zökkenőmentesen zajlottak, az építkezés pedig az érintett szakaszon már le is zárult. Ennek köszönhetően a 2025. április 24-én induló évadot már semmilyen módon nem befolyásolja. Ezzel párhuzamosan lehetőségünk nyílt bizonyos funkciók újragondolására is. Teljesen megújult a backstage, amelynek kialakításakor már az is szempont volt, hogy még nagyobb volumenű produkciók befogadására is alkalmas legyen. A színpad pedig minden eddiginél monumentálisabb: megnöveltük a kivetítők méretét, új, látványos LED-fényeket kapott, és térben is átrendeztük az elemeket. A végeredmény véleményem szerint olyan színvonalú, amely a világ bármely stadionjában vagy nagy fesztiválján is megállná a helyét.”

A tavalyi év egyik legszembetűnőbb változása az éjszakai élet új szintre emelése volt. A látványos fényinstallációk mögött olyan elismert művészek állnak, akiket a közönség többek közt az INOTA Fesztiválról és a Fénydómból ismerhet. Míg a legikonikusabb közönségkedvenc elemeket megőrizték, sok újítást is eszközöltek a látványvilágban.

“Vannak barátaink, akik visszatérnek - ilyen például a New Yorkot, Hongkongot,Amszterdamot és Torontót is megjárt Talking Heads nevű alkotás a bejáratnál, illetve a Medúza fantázianevet viselő installáció, amely ezúttal világítást is kap. A Domb fényei viszont átalakulnak - olyan lesz, mintha ezer szentjánosbogár keringene a lombkoronában. A legnagyobb metamorfózison a nagytánctér ment keresztül. Itt már a kezdetek óta áll egy fa, mondhatni szó szerint hozzánk nőtt. Ha ez a fa mesélni tudna…ez lett a kiindulópont, a koncepció alfája. A tánctér fényvilága tehát a fából ered – annak asztrális kisugárzásaként tölti be a teret.” - mondta el a Budapest Park üzemeltetési- és művészeti vezetője, Rimóczi Imre.

Park sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra



KÍNÁLAT

A kínálatban is több újdonsággal találkozhatnak majd a látogatók: az itallapon újdonságként szerepel a Park Spicc, egy egyedi receptúra alapján készült signature ital, amely valójában három shotot takar. Emellet minden hónapban egy koktélkülönlegességgel is készülnek. A fogyasztói szokásokat és globális trendeket vizsgálva ezen felül nagyobb hangsúlyt fektetnek az alkoholmentes italkínálatra is. A tavalyi évhez hasonlóan az itallapokat vakok és gyengénlátók számára megnövelt betűmérettel, illetve Braille-írással is elkészítik.

KONCERTEK

Természetesen rengeteg különleges koncerttel is találkozhatunk a tizennegyedik évadban, amelyet az ország egyik legnépszerűbb modern metál csapatával, az AWS-sel nyitnak meg, majd a HIPERKARMA 25.születésnapjával, egy fergeteges Necc Partyval és egy telt házas Krúbi-koncerttel folytatnak. De bőven jutnak még ínyencségek az évad további részére is: 50. jubileumát ünnepli a Vágtázó Halottkémek, ráadásul az új lemezzel (Napkötöző) érkező Platon Karataev társaságában; új dalokkal, új látványvilággal, valamint új zenei korszakot idézve: a ’70-es évek ikonikus slágereivel várja nézőit a Katona József Színházzal közös sikerprodukció, a Csinibaba Táncdalfesztivál; felejthetetlen dallamokkal, színházi varázzsal és egy fergeteges rock koncerttel készül A GRUND – vígszínházi fiúzenekar; új dalokat és egy új, “színesebb” éráját mutatja be a Blahalouisiana és először ad koncertet a Park színpadán Geszti Péter (a gigantikus show-ra már minden jegy elkelt).

NEMZETKÖZI SZTÁROK

Az ugyan nem újdonság, hogy a legnagyobb világsztárok szinte már hazajárnak a Parkba, most azonban minden eddiginél több nemzetközi produkció kapott helyet a line-upban. Will Smith posztban üdvözölte a magyar rajongókat - külön helyet foglal el szívében Budapest, hiszen hat éve itt ünnepelte születésnapját. Most egy egész estés műsorral tér vissza, ahová nemrég megjelent, Based On a True Story című albuma mellett elhozza legnagyobb slágereit is. Visszatér a ‘80-as évek egyik legmeghatározóbb punkrock bálványa, Billy Idol; tizenhét évvel legutóbbi budapesti koncertje után a gyökereihez nyúlt vissza a magyar származású amerikai-kanadai, hétszeres Grammy-díjas Alanis Morissette; újra a Parkban koncertezik a stoner rock egyik legfontosabb zenekara, a Queens of the Stone Age; első önálló magyarországi koncertjét adja az összes fontosabb brit díjat bezsebelő Biffy Clyro; első sikerlemezének 15. jubileumát ünnepli a Hurts; egy különleges, álomszerű világba kalauzol a norvég énekesnő, dalszerző és producer, AURORA; erősen improvizatív és mindenképpen őrült műsort hoz az általában alsónadrágban és fürdőköntösben színpadra álló Marc Rebillet; 25 éves pályafutása során szintén először ad önálló koncertet hazánkban a kanadai metálzenekar, az Avenged Sevenfold és a Budapest Parkban is bemutatja új albumát a memphisi keresztény hard-rock zenekar, a Skillet. Erősítenek elektronikus zenei fronton is: első önálló bulijával érkezik hazánkba a világ legjobb DJ-i között számon tartott James Hype; Steve Aoki nem csak tortákat, de igaz bangereket is hoz magával; a Citymatiné beköltözik egy napra a Parkba, és rögtön egy olyan klasszist akasztanak le, mint a német producer és énekes-dalszerző, Monolink; rendesen átmozgatja a közönséget a Sofi Tukker electro-pop duója; őrült show-val készült a dél-afrikai rap-rave csapat, a Die Antwoord; Deborah De Luca pedig egy exkluzív, négy órás szettel tér vissza. De nem csak a koncertsávban találkozhatunk igazi nemzetközi nagyágyúkkal: a 22 órától kezdődő éjszakai bulikon olyan sztár DJ-k pörgetik majd a lemezeket, mint goddard., Pixel, Squid, Xinobi, Lewis Fautzi és Matthew Dekay - a lista pedig csak folyamatosan bővül.

PARK FM

Szintén megújult a Park FM - a Budapest Park online rádiója, amelynek célja, hogy olyan előadóknak biztosítson platformot, akikkel más hazai rádiókban kevésbé vagy egyáltalán nem találkozhatunk. Erről továbbra is DJ Izil gondoskodik. Ezen kívül heti rendszerességű műsorokkal is találkozhatunk - a zenei interjúk mellett többek közt a mentális egészség, a világzene, a zeneipari háttéremberek, illetve egyszerű, mégis fontos kérdéseket alaposan körbejáró beszélgetések is helyet kapnak, péntek reggelenként pedig élő műsorral is jelentkeznek. A Park FM-en számos új szerkesztő-műsorvezetőt hallhatunk: Süli Laura (laurie.), Hauschel Tamás, Juhász Bálint, Szirota Jennifer és Delov Jávor szállítják az adásokat.

SOS GYERMEKFALVAK

Májusban indul a Budapest Park és az SOS Gyermekfalvak közös jótékonysági kampánya, amely a szülő nélkül élő fiatalok lelki egészségét támogatja. Az SOS Gyermekfalvakban olyan gyerekek élnek, akik százszorosan megtapasztalták, hogyan kell egyedül megküzdeniük a lelki problémákkal. Állami gondozásba kerültek, mert szüleik nem tudtak gondoskodni róluk, elhagyták, bántalmazták, vagy elhanyagolták őket. A traumák, amiket hordoznak, mély nyomokat hagynak. Az SOS közel 400 gyereknek tud biztonságos otthont adni nevelőszülői családoknál és ifjúsági házakban. Egész májusban, illetve szeptemberben is lehetőségünk lesz a Budapest Park honlapján keresztül támogatni az SOS Gyermekfalvak programját, amely a fiatalok mentális egészségére koncentrál. A szervezet ezen kívül kiemelt szereplője lesz a kiskamaszokat célzó JusTeenTime eseménynek, amelynek nem titkolt célja, hogy a fiatalokat kicsit kimozdítsa a digitális világból kifejezetten nekik szóló, közösségi programok segítségével. Ezen kívül két alkalommal is visszatér a gyermekek kedvenc programja, a Pöttömkert is.

FELTÖREKVŐK

A Budapest Park a kezdetektől fontosnak tartja, hogy a “főműsoridőben” fellépő produkciók mellett kiemelt figyelmet fordítson a feltörekvő előadókra is. Nagy hangsúlyt fektetnek a headlinerek előtt fellépő vendégek kiválasztására, illetve szívesen támogatnak olyan programokat, műsorokat vagy akár tehetségkutatókat, amik kifejezetten erre koncentrálnak. Idén már második alkalommal adnak otthont a Levendula Piknik nevű, innovatív összművészeti fesztiválnak, amely összehozza a divat, zene, tánc és vizuális művészetek iránt érdeklődőket. Második évadához érkezett a Lil Frakk-vezette Sávlekötő Camp, ami idén egy váratlan fordulatot vesz: a három döntős élőben is bemutatkozhat a Parkban, a Ballentine’s Wild Jungle helyszínen, és itt derül ki majd az is, hogy ki nyeri a versenyt.

A Park tehetséggondozó programjának egyik mérföldköve a május 12-15. között zajló Budapest Park KEMP, amelyet a Banana Records kiadóval és kreatív ügynökséggel közösen, a Mastercard támogatásával szerveznek, és amelynek célja, hogy lehetőséget biztosítsanak a feltörekvő zenészek, előadók, producerek számára, hogy egy inspiráló, kifejezetten zenei környezetben írjanak új dalokat. Sőt, a Parkot erre az időszakra még otthonosabbá varázsolják, a táborozók ugyanis bent is alszanak majd a helyszínen, a stúdióknak pedig a backstage különböző terei adnak otthont.

A Budapest Park tehát idén is különleges koncertekkel, összművészeti programokkal, látványos bulikkal, világszínvonalú szolgáltatásokkal és a legnagyobb hazai és külföldi világsztárokkal várja a látogatókat. Sok meglepetéssel és bejelentéssel készülnek még, amelyeket naprakészen a budapestpark.hu weboldalon követhetünk nyomon.

Fotó: Petró Adri

[2025.04.23.]