Elisabeth musical koncertshow a Papp László Sportarénában

Lévay Szilveszter és Michael Kunze Elisabeth musicalje 1996-ban debütált Magyarországon és az azóta eltelt több mint 25 évben nyugodtan mondhatjuk, hogy kultikus darab lett. Egy nemzedék számára ez az előadás volt „A” musicaljátszás kezdete, egy új korszak hajnala. Erzsébet királyné életét bemutató mű egy musical koncertshow-val tér vissza 2025. május 31-én Budapesten a Papp László Sportarénába.

Felsorolni is nehéz lenne, hogy hány alkotás örökítette már meg Sisi életét. Gondoljunk csak az 1955–57-es osztrák filmtrilógiára, ami Romy Schneider alakításával híresült el, vagy épp legutóbb a Netflix csinált belőle sorozatot A császárné címmel. Ami biztos, hogy a magyarok számára Sisi alakja - lassan 30 éve - összefonódik Janza Katával. A Jászai Mari-díjas színésznő a magyarországi ősbemutató óta, több mint 20 éven keresztül bújt az Osztrák-Magyar Monarchia császárnéjának bőrébe. Közben nem csak ő, hanem a többi szereplő is a magyar musical játszás kiemelkedő alakja lett: Szabó P. Szilveszter, Földes Tamás vagy épp Dolhai Attila. A produkciót a Budapesti Operettszínház többször is műsorra tűzte, a felújítást követően több mint 150 alkalommal 150.000 néző látta.

Elisabeth Koncertshow sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra



Május 31-én a Budapest Papp László Sportarénában a Kapos Musical az eredeti előadások szereplőiből válogatva egy látványos koncertshow keretein belül állítja újra színpadra a nagysikerű musicalt. Látványos fény és LED technika mellett jelmezekkel és táncosokkal és élő zenével lesz látható Sisi, Ferenc József és a Halál különleges kapcsolata.

Hogy mi lehet Elisabeth sikerének a titka? Azt Janza Kata fogalmazta meg a koncertshow bejelentésekor: „Sisi még mindig sztár, valahogy belengi egy különös talány. Érdekli az embereket, hogy milyen ember lehetett, hogy mit érezhetett. Történelemkönyvekből olvashatunk róla, megnézhetünk rengeteg kiállítást, de hogy valójában mit érzett, mit gondolt ezt folyamatosan kutatják az emberek. Nagyon hálás vagyok Lévay Szilveszternek, a csodálatos, magyar származású zeneszerzőnek és Michael Kunzenak, akik megírták ezt a csodálatos darabot.”

A május 31-ei koncertshow rendezője – a Halál szerepében színpadra lépő – Szabó P. Szilveszter. Zenei vezetője Makláry László, a koreográfus Bodor Johanna, a művészeti vezető pedig Janza Kata.

Főbb szerepekben:

Elisabeth - Janza Kata (Jászai Mari-díjas)

Halál - Szabó P. Szilveszter (Jászai Mari-díjas)

Ferenc József - Bálint Ádám (Honthy-díjas)

Luigi Lucheni - Földes Tamás (Kaszás Attila-díjas)

Zsófia - Molnár Piroska (A Nemzet Színésze, a Halhatatlanok Társulatának Tagja, Jászai Mari-díjas, Kossuth-díjas művész)

Rudolf - Dolhai Attila (Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész)

10 éves Rudolf - Horváth Zsombor

Max - Pálfalvy Attila

Ludovika - Náray Erika (Súgó Csiga-díjas)

[2025.04.30.]