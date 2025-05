Aranyosság a köbön - Megjelent a Brandnyúl új gyerekdala - "Megyek a megyek az úton" 394 ezer megtekintéssel 12 nap alatt szépen csendben nagyot ment BRANDNYÚL legújabb gyerekdala, a „Megyek a megyek az úton”. A dal játékos ritmusával, mondókás dalszövegével és kreatív klipjével a legkisebbeket célozza, de szülőként is könnyű belefeledkezni a dal vidám sodrásába. A zenét Horváth Zsolt (ZStudio) készítette, a színes, lendületes videóklipet pedig az 1foto.hu. A szereplők között nemcsak táncosok (Fanni, Berni, Csenge), hanem gyerekek (Molli, Lola, Samu, Brunó) is feltűnnek, így a klip igazi örömzenélésnek és közösségi élménynek hat. A dal maga egy játékos utazás: hol lábbal, hol autóval, vonattal vagy épp repülőn haladunk a „csodák felé”. A visszatérő kérdés – „Ott vagyunk már?” – minden kisgyerekes családban ismerős lehet, ahogy a végén a megérkezés öröme is. A „Zimme-zum, recefice bum-bum-bum” sorok pedig garantáltan fülbemászó rigmusként maradnak meg a gyerekekben – és persze a felnőttekben is. A BRANDNYÚL ezúttal is bebizonyította: lehet úgy szórakoztatni a kicsiket, hogy közben minőségi, zenei és vizuális élményt is kapnak.



