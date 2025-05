Puzsér csak vendég lesz a Budapest Parkban Szeptemberben házibuli vibeokat visz Sisi a Budapest Parkba, és már most elkezdte feltekerni a hangulatot. A rapper Mixát című EP-jével ugrott be a Park FM-be, ahol a Hajnali Körben Juhász Bálinttal dumált a közelgő koncertről – és közben sikerült leakasztania egy egészen váratlan VIP vendéget is: Puzsér Róbertet. Sisi azt mondta, hogy a szeptemberi buli célja a totális spontaneitás: „Lehetne drum and bass, de lehetne rock is, ú de lehetne hip-hop is, de igazából akkor minden lehet gyakorlatilag. Legszívesebben fognám Puzsért és elhoznám őt, mert hogy egy házibuliban bármi belefér.” Erre Bálint csak annyit mondott: „Hívjuk fel Puzsért. Miért ne hívnánk fel Puzsért?” És tényleg felhívták. A publicista simán rávágta: „Semmi akadálya.” Ez a pillanat a tökéletes bizonyíték, hogy a Park FM-en valódi, élő, kiszámíthatatlan és őszinte rádiós hangulat várja a hallgatókat. Nem előre lesimított PR-interjúk, nem sterilre vágott műsorrészek, hanem valódi beszélgetések, ahol bármikor történhet valami teljesen váratlan – például az, hogy egy élő adásban Sisi fejéből kipattan egy ötlet, és 10 perccel később már meg is történik. Hogy végül Puzsér csak vendég lesz, vagy örömapához hasonlóan kíséri kifutón Sisit a színpadra, az majd kiderül – de egy biztos: ez a házibuli nem a szokásos Park-buli lesz. Jegyek Fotó: Budapest Park - Kisbali Bence [2025.05.27.] Megosztom: