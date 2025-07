Campus Fesztivál 2025: Fesztelen tombolás már az első napon és még jön Jason Derulo, The Chainsmokers, és a Tankcsapda is Fergeteges hangulat, több színpadon dübörgő bulik és sztárfellépők Debrecenben – a Campus Fesztivál első napja mindent vitt, de a java csak most jön. Szerdán berobbant a nyár egyik legnagyobb bulija: elkezdődött a Campus Fesztivál. A Nagyerdő ismét fesztivál várossá alakult, tíz program helyszínen dübörög a zene, és pörögnek a színesebbnél színesebb programok. És ami a legjobb: a legnagyobb durranások még hátravannak! Az első kaland már a megérkezés volt. A lezárások miatt több mint egy órát keringtem autóval, mire eljutottam a szállásomhoz. Egyetlen egérút mentett meg, de végül megküzdöttem a sárkánnyal. Jó lenne, ha ezeket az infókat a Google Térkép is előre jelezné, vagy a fesztivál weboldalán részletesen ott lennének az autósoknak szóló tippek. Zuhany, gyors átöltözés – és irány a fesztivál! A bejáratnál azonnal megcsapott a fesztivál hangulat: nevetés, baráti társaságok, családok, diákok, és minden irányból zene. Campus Fesztivál első nap képekben - klikk a fotóra A rock és metál éjszakája az MBH Bank Rock Arénában Én első nap a rock színpadot választottam. Depresszió, Road és Lazarvs – három banda, akikben nem lehet csalódni. A Depresszió már régóta kimaradt az élő koncert élményeim közül. Így különösen jó volt újra átélni és énekelni élőben a legismertebb dalaikat. Minden akkord egy-egy emlék volt régi fesztiválokról.



Gyors átállás után a Road lépett színpadra és elképesztő jó bulit csapott. Nekem ők nagy színpados zenekarok, de nem bántam azt sem hogy egy kisebb színpadon, családiasabb környezetben tudtunk bulizni.



Goya sérülése miatt ülve játszott, ami talán neki lehetett a legnehezebb. Hiszen ő mindig nagyon energikus a színpadon, de ez semmit nem vett el a színpadi jelenléte és gitárjátéka értékéből. Tiszteletre méltó profizmussal tolták végig a bulit. A „Megint nyár” alatt a közönségre dobált színes, óriás Road-lufik zseniális ötlet volt, a pogo pedig végig ment középen. Még jobban összekovácsolta, az amúgy is együtt mozduló közönséget. Ment a pogo középen végig, énekeltünk, ugráltunk. Nagyon felszabadító volt. A két zenekar egyébként nem is olyan sokára, idén novemberben újra együtt koncertezik majd Debrecenben, a Lovardában.



A sort a Lazarvs (korábban Apey & the Pea) zárta – súlyos riffekkel, sötét atmoszférával, igazi sludge/doom metal erővel. Ez a banda ma a magyar metál színtér egyik csúcspontja, és a jelenlétük tökéletes lezárása volt a rockos estének. Higiénia? Komfort? 38 évesen már nem ugyanaz a fesztiválozás, mint húszévesen. A poharamban víz (max. egy kis fröccs), de tudod mit? Egy pillanatig sem bántam. Kiugráltam, kiénekeltem magamból minden feszültséget – és közben rég nem látott ismerősökkel futottam össze. Ez a Campus varázsa. Komfort szempontjából messze az egyik Campus legigényesebb fesztivál az összes közül. Amit egy fesztiválból ki lehet hozni, azt a Campus megteszi. Mainstream-láz a nagyszínpadon Aki a nagyszínpadot választotta, az sem járt rosszul! Dánielfy Gergely könnyed popdalaival nyitotta a bulit, majd jött Manuel, aki azonnal felpörgette a közönséget. Aztán Dzsúdló érkezett – vele indult be igazán a fesztivál vibe. A közönség egy emberként énekelte a slágereket, a nagyszínpad ekkor kezdett forrni. Desh tovább vitte a lendületet, legismertebb száma, a Strawberry alatt már mindenki ugrált. Az első napot Krúbi zárta, aki szókimondó szövegeivel és energiabombájával megkoronázta az estét – a fináléban Dzsúdlóval közös produkcióval robbantották fel a nagyszínpadot. A java csak most jön! A következő napok programja még nagyobb neveket tartogat: Ma színpadra lép többek között az angol John Newman, a Tankcsapda, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Fish, a Carson Coma, a Beton.Hofi, a Leander Kills és még sokan mások. Pénteken és szombaton pedig olyan sztárok jönnek még, mint Jason Derulo, The Chainsmokers, Majka, JC Stewart, Margaret Island, Bagossy Brothers Company, Halott Pénz, By Alex és a Slepp, de lesz Necropsia, Aws, Moby Dick, Ossian és Zorall koncert is a rockzene szerelmeseinek. Több, mint zene A Campus nem csak koncertekből áll: Art Placc, Civil Falu, fényinstallációk, színház, irodalom, gyerekmegőrző, Fun Zone és rengeteg élmény vár rád. Akár családdal jössz, akár barátokkal, ez az ország egyik legbarátságosabb és legbiztonságosabb fesztiválja. A Campus 2025-ben is hozza, amit ígér – Debrecen négy napra a nyár fővárosa lett. Ha még nincs jegyed, itt az idő! Hagyd otthon a kifogásokat, gyere és érezd jól magad. Még nem késő. Jegyek és részletes program: campusfesztival.hu Suri Andrea

Fotó: Campus Fesztivál Official [2025.07.17.]