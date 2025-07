Minden, amit az Ugly Kid Joe koncertről tudni kell - megnéztük őket a Barba Negraban Június 17-én ikonikus kilencvenes évekbeli zenekar tért vissza hozzánk. Megnéztük az Ugly Kid Joe-t a Barba Negra színpadán. Előzenekarként Juhász Marci és bandája lépett fel, felpezsdítve a közönség hangulatát bő fél órás műsorával. Kis szünet után máris színpadon a kilencvenes évek népszerű rock/metal/grunge zenekara, akik nevüket fricskaként találták ki az 1987-ben alakult amerikai „Pretty Boy Floyd” zenekarra reakcióként. Színpadon az Ugly Kid Joe. Ugly Kid Joe és Juhász Marci Band koncert képekben - klikk a fotóra

Erős kezdéssel, szó szerint berobbantak a színpadra. Whitfield hangja fikarcnyit sem kopott az elmúlt harminc évben, végig kitartott a két órás műsor alatt. Javarészt az első két album dalait játszották nagy örömünkre. Az első sláger a koncert közepén érkezett meg, „Cat’s in the Cradle”, ami valójában egy „Harry Chapin” feldolgozás, mégis a srácok vitték nagyobb sikerre. A hangulat leírhatatlan volt. Minden dalt üvöltve énekelt a közönség, a dalok között több percen keresztül vastapssal ünnepeltük a zenekart. A gitár szólóktól leesett az állunk, legyen az gitár szóló Klaustól, vagy basszusgitár Cordelltől. Készültek egy meglepetéssel is a fiúk. A „Tavaszi szél vizet áraszt” dalt előadták a tiszteletünkre egyedi átdolgozásban, az ének részt ránk, a nagyérdeműre bízták, hidegrázós élmény volt. A pörgősebb tételeknél annyit ugráltam én is, hogy a végére minden erőm elhasználtam, másnap a jól megérdemelt izomláz is megérkezett a vádlimba, de ez így van rendben. Természetesen a legnagyobb slágert mindig utoljára hagyja minden zenekar, ez most is így történt, előtte azonban még eljátszották Lemmy tiszteletére a Motörhead klasszikus „Aces of Spades” dalt. Whitfield végig figyelemmel kísérte a közönség minden rezdülését, még arra is volt energiája a színpad felszántása közben, hogy a gyerek rajongókat üdvözölje, akik szép számmal voltak jelen az eseményen, örömmel konstatálta, hogy az új generáció is kész a rock/metal muzsika befogadására. A legvégén pedig következett a legnagyobb sláger, amit mindenki várt egész este: „Everything about you”. Üvöltve, kántálva énekeltük végig a zenekart is túlharsogva néhol. Zseniális koncert volt, imádtam, hogy kamaszkorom egyik híres rock bandáját kettő méterről láthatom élőben muzsikálni. A szervezésért köszönet a Concerto Music csapatának! Várjuk vissza a bandát a közel jövőben. Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók Setlist: 1. Intro

2. V.I.P

3. Neighbor

4. C.U.S.T.

5. Panhandlin’ Prince

6. Goddamn Devil

7. Kill the Pain

8. So Damn Cool

9. Devil's Paradise

10. No One Survives

11. Cat's in the Cradle (Harry Chapin cover)

12. I'm Alright

13. Tomorrow's World

14. Busy Bee

15. Failure

16. Cloudy Skies

17. Milkman's Son

18. Tavaszi szél vizet áraszt (traditional hungarian song cover)

19. Ace of Spades (Motörhead cover)

20. Everything About You [2025.07.23.]