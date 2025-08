Az "Év Legjobb Musicalje"-díjat a magyar produkció nyerte Ázsia legnagyobb musicalfesztiválján!

Beteljesült egy álom! Már önmagában az is szenzációnak számított, hogy a TBG Production öt évvel ezelőtt bemutatott, és azóta is nagy sikerrel futó produkciója, a „NIKOLA TESLA - VÉGTELEN ENERGIA” első magyar előadásként meghívást kapott Dél-Koreába, Ázsia legjelentősebb musicalfesztiváljára, a DIMF-re. Ám az még a helyi színházi szakembereket is alaposan meglepte, hogy az idei seregszemle keretében bemutatott 30 musical közül a Tesla nyerte az Év Legjobb Musicalje-díjat (az adható 10 pontból 9.8-as értékelést kapott)! Az elismerést ünnepélyes külsőségek közepette a TBG képviseletében Sebestyén Áron zeneszerző vette át.

A kinti program keretében nem kevesebb, mint tíz alkalommal tűzték műsorra a Teslát, az operaház hatalmas aulájában rendre több száz rajongó hosszasan állt sorba, hogy kezet foghasson színészeinkkel. A helyiek valósággal rajongtak a műért, még úgyis, hogy hogy az magyar nyelven angol és koreai felirattal került bemutatásra.

Az ázsiai turnén a főbb szerepeket Mikola Gergő, Szabó Máté, Györfi Anna, Kautzky Armand, Lux Ádám, Füredi Nikolett alakítja, az előadást Radó Denise rendezte. Emellett olyan jeles alkotók fémjelzik a produkciót, mint többek között Sebestyén Áron fonogram díjas zeneszerző, Egressy Zoltán író, a mára Kossuth-díjas Müller Péter Sziámi dalszövegíró egyben dramaturg, Szabó Anikó koreográfus. Kreatív ötletgazda, librettó: Vona Tibor.Fotó: TBG

[2025.07.29.]