2025. augusztus 7. | csütörtök | Ibolya nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Ütős trió a strandon: DJ Deka, Miss Chrisstyn és Raul forró videóklipje mindenkit táncra hív

zólít a nyár: DJ Deka, Miss Chrisstyn és Raul forró dallal üzennek a bulizóknak!

A "Szólít a nyár" sláger már a premiert követően villámgyorsan elkezdte meghódítani a streaming listákat, köszönhetően a fülbemászó dallamnak és a lendületes nyári klipnek.

A dalban a forró napsütés, a felszabadult bulik és a vízparti pihenések életérzését csempészték bele, így igazi kihagyhatatlan háttérzene minden nyári kalandhoz.

Raul rapbetétje új lendületet visz a produkcióba, Miss Chrisstyn énekhangja pedig igazi napfényes hangulatot teremt. DJ Deka továbbra is bizonyítja, hogy a nyár hangulatfelelőse – ez a dal garantáltan minden utazás vagy összejövetel étlapjára felkerül!

Hallgasd meg te is, és engedd, hogy rád szólítson a nyár!

[2025.08.07.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
Koncz Zsuzsa 2025-ben is fellép az Arénában - jegyek itt
Búcsú Markó Andrástól
Indul az egynapos Metallica jegyek értékesítése
Guns N’ Roses koncert Budapesten: három és fél óra a rock történelem főutcáján
Ilyen még nem volt: Ember Márk szokatlan dolgot tett
MVM ZENERGIA 2025 - jegyek, infok itt
Minden, amit az Ugly Kid Joe koncertről tudni kell - megnéztük őket a Barba Negraban
Rúzsa Magdi varázslatos koncertje Tokajban - jegyek itt!
Különleges este lesz a budapesti Orfeumban
A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett
André Rieu 2025-ben ismét Budapesten koncertezik - jegyek itt
Az Architects első Aréna koncertjére készül Budapesten
Zajlik a Dumafüred fesztivál 2025
Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét
Rekordot hozó szombat és közösségi élmény - 120 ezer felett ismét a Campus Fesztivál
Sziget Szoho, ahol a zene, az utcai kultúra és a kreativitás találkozik
Coldplay-koncerten csattant a csók: itthon milliós bírság járhatna érte

Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
Áprili...

Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
A 76 éves (mégis...
A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett
Minden, amit az Ugly Kid Joe koncertről tudni kell - megnéztük őket a Barba Negraban
Guns N’ Roses koncert Budapesten: három és fél óra a rock történelem főutcáján
Campus Fesztivál 2025: Fesztelen tombolás már az első napon és még jön Jason Derulo, The Chainsmokers, és a Tankcsapda is
Amerika Grammy díjas keresztény metal bandája a Budapest Parkban
beszámolók még