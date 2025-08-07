Ütős trió a strandon: DJ Deka, Miss Chrisstyn és Raul forró videóklipje mindenkit táncra hív
zólít a nyár: DJ Deka, Miss Chrisstyn és Raul forró dallal üzennek a bulizóknak!
A "Szólít a nyár" sláger már a premiert követően villámgyorsan elkezdte meghódítani a streaming listákat, köszönhetően a fülbemászó dallamnak és a lendületes nyári klipnek.
A dalban a forró napsütés, a felszabadult bulik és a vízparti pihenések életérzését csempészték bele, így igazi kihagyhatatlan háttérzene minden nyári kalandhoz.
Raul rapbetétje új lendületet visz a produkcióba, Miss Chrisstyn énekhangja pedig igazi napfényes hangulatot teremt. DJ Deka továbbra is bizonyítja, hogy a nyár hangulatfelelőse – ez a dal garantáltan minden utazás vagy összejövetel étlapjára felkerül!
Hallgasd meg te is, és engedd, hogy rád szólítson a nyár!