Ütős trió a strandon: DJ Deka, Miss Chrisstyn és Raul forró videóklipje mindenkit táncra hív

zólít a nyár: DJ Deka, Miss Chrisstyn és Raul forró dallal üzennek a bulizóknak!

A "Szólít a nyár" sláger már a premiert követően villámgyorsan elkezdte meghódítani a streaming listákat, köszönhetően a fülbemászó dallamnak és a lendületes nyári klipnek.



A dalban a forró napsütés, a felszabadult bulik és a vízparti pihenések életérzését csempészték bele, így igazi kihagyhatatlan háttérzene minden nyári kalandhoz.



Raul rapbetétje új lendületet visz a produkcióba, Miss Chrisstyn énekhangja pedig igazi napfényes hangulatot teremt. DJ Deka továbbra is bizonyítja, hogy a nyár hangulatfelelőse – ez a dal garantáltan minden utazás vagy összejövetel étlapjára felkerül!

Hallgasd meg te is, és engedd, hogy rád szólítson a nyár!

[2025.08.07.]