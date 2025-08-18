2025. augusztus 20. | szerda | ALKOTMÁNY ÜNN., István nevenapja
 
Auri koncert szeptemberben: progresszív folk varázslat Nightwish tagokkal a színpadon

Különleges zenészek különleges zenei projektje csendül fel szeptember 29-én a MOM Kult színpadán: Johanna Kurkela énekesnő a Nightwishből ismert Tuomas Holopainen és Troy Donockley társaságában mutatja be közös zenekaruk, az Auri legújabb albumát.

Messze a tengeren túl
szőjük otthonunk földjét
S a fény dalaival
Verünk hidat a sötétségen át.

Részlet az Auri The Invisible Gossamer Bridge című dalából

A zene számos módon hathat az érzelmeinkre, és a hangok, dallamok és hangulatok képesek egy külön belső világot létrehozni bennünk. Az Auri elbűvölő zenéje jelzőbójaként szolgálhat számunkra egy hatalmas, álomszerű zenei világban, amelyet nem érinthet meg korunk sokszor félelmetes, komor valósága.

Az Auri egy finn–brit zenekar, amelyet 2017-ben alapított Johanna Kurkela énekesnő, a Nightwish billentyűse, Tuomas Holopainen és a multiinstrumentalista Troy Donockley. A hármas eredetileg stúdióprojektként képzelte el a közös zenélést, a folk, a progresszív rock és a filmes hangzásvilág ötvözeteként, kiegészítve finomabb, atmoszférikusabb zenei megoldásokkal, ezzel is eltérve a tagok fő zenekarától. Az elmúlt években és a három megjelent nagylemez eredményeként aztán olyan formációvá fejlődött az Auri, amely zeneiségében az éteri éneket, a gazdag hangszerelést és a kelta folk, a szimfonikus, valamint a világzenei hatásokat ötvözi, és mindezt már nem csak lemezen, de akár élőben is örömmel előadja.

Harmadik stúdiólemezük, a III – Candles & Beginnings a napokban jelenik meg a Nuclear Blastnál, és a hármas változatlanul magas szinten teljesít: Johanna Kurkela egyedi és éteri hangja, Tuomas varázslatos zenei textúrái, valamint Troy szinte korlátlan zenei palettája egy olyan műfajilag szerteágazó zenei világot tár elénk, ami különleges élményt ígér, mint a Museum Of Childhood videója is.

A lemez felvételei nem sokkal a Nightwish monumentális nagylemeze, a Yesterwynde című alkotásának befejezése után indultak, a dalszerzés már 2023-ban elkezdődött. Troy Yorkshire-ben dolgozott, míg a házasságban együtt élő Tuomas és Johanna a finnországi Kitee-ből adta hozzá saját részét a varázslathoz. A 10 dal keverését Tero „Teecee” Kinnunen a napfényes Spanyolországban végezte, így talán egy kis andalúziai hangulat is érezhető a zenében, a maszterelést Tim Oliver fejezte be 2025 tavaszán, a legendás Real World Studiosban, vagyis a Peter Gabriel által alapított úttörő helyszínen. A borítót Pete Voutilainen tervezte Mikko Pankasalo akvarelljei és Johanna kalligráfiája felhasználásával.

Maga a nagylemez az érzelmek sokszínű szövetét tárja elénk – minden dal egy önálló világ, amely gyermekkorunk emlékeit, és más fontos életeseményeket idéz meg, de például a hármas egyik legkedvesebb pubjáról, nevezetesen Észak-Yorkshire mocsarainál, Blakey Ridge-ben megbújó The Lion Inn-ről is szó esik. Az új lemez másik klippes dala a Shieldmaiden.

A Candles & Beginnings lemezen közreműködik egyébként Frank Van Essen (vonósok), Jonas Pap (cselló), Juho Kanervo (basszus), valamint a Nightwish dobosa, Kai Hahto is. A korábbi lemezekhez képest nagy különbség, hogy a hármas ezúttal színházi körülmények között, élőben is előadja a dalokat. A turné szeptember 29-én ér Budapestre, a MOM Kult színpadán játszanak majd.

A CONCERTO Music bemutatja: A Trail of Candles & Beginnings
2025. szeptember 29., hétfő 19 óra
Budapest, MOM Kult
Auri koncert
Belépő: ülőhelyek 11.900-17.900 Ft
Jegyek 

[2025.08.18.]

