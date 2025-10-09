Október 15-ig választhatnak a kulturális intézmények

Megújult repertoárból, immáron 118 előadást felvonultató kínálatból válogathatnak a Déryné Programba regisztrált befogadóhelyek. Az előadás-választási időszak október 15-ig tart.

A befogadóhelyek 2025. október 15-ig tudnak előadást választani a Déryné Program Országjárás alprogram kínálatából. A kiválasztott produkciók 2026 első harmadévében kerülnek színpadra. A Déryné Program országos hatása jelentős: jelenleg 1046 intézmény – vidéki kulturális központok, művelődési házak, közösségi színterek – szerepel a regisztrált befogadóhelyek között.

Új produkciókkal gazdagodott a repertoár, köztük klasszikus művek friss megközelítésben, kortárs drámák, történelmi témák, zenés és táncszínházi előadások, valamint gyerekeknek szóló mesejáték is helyet kapott. Az alkotók között olyan elismert művészeket is találni, mint Fekete Linda, aki Az aranyecset című családi mesejáték főszerepét alakítja, valamint Rékasi Károly, aki az 1956-os eseményeket feldolgozó, megrendítő Lélekablak – A szabadság ára című monodráma előadója.

Az újonnan bekerült produkciók:

Bundáskút Kft.: Lélekablak – A szabadság ára

Márai Sándor emigrációban töltött éveit dolgozza fel az előadás, amikor a világtól elszakított író a polgári értékek széthullását, a hazájától való elszakadás fájdalmát és az írásba kapaszkodó küldetéstudatát éli meg. Egy belső küzdelmekkel teli emberi és írói sors tárul elénk – a hazaszeretet és a remény hangján.

Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány: Ikrek hava

Az előadás Radnóti Miklós naplójegyzetei és versei alapján készült, különösen a munkaszolgálat idején írt írásaira építve. A darab megrendítően személyes hangon mutatja be a költő belső világát, félelmeit és hitét, miközben egyre kilátástalanabbá válik a körülötte lévő háborús valóság. A színpadi adaptáció a költészet és az emberi méltóság erejét állítja középpontba.

Fatemplom Kft.: RZ 65

Válogatott dalok Sülyi Péter és Müller Péter Sziámi szövegeire – születésnapi koncert Rátóti Zoltán előadásában, a 64. év jegyében.

Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház: Az igazi

Örkény István keserédes kamaradarabja a férfi-nő kapcsolatok, az identitás és a párbeszéd bonyolult hálóját tárja fel – sok humorral, de elgondolkodtató mélységekkel.

Lehár Ferenc Polgári Társulás – Jókai 200: Így szerettek, így mulattak Jókai és kortársai

Az előadás Jókai Mór születésének 200. évfordulója előtt tiszteleg, miközben könnyed, humoros formában idézi meg a reformkori irodalmi élet legnagyobb alakjait.

Magyar Batthyány Alapítvány: Angyalkert

Az Angyalkert gróf Brunszvik Teréz életét mutatja be személyes emlékeken keresztül. A történet egy különleges nő útját követi végig a 18–19. század fordulóján: hogyan vált egy arisztokrata leányból a magyar óvodai nevelés úttörője. Az előadás múltidéző tárgyakkal, történelmi alakokkal – köztük Beethovennel – és mély érzelmi pillanatokkal vezeti végig a közönséget Teréz kivételes életén.

Miss Biro Publishing Nonprofit Kft.: Hanna – szabadesés több szólamban

Szenes Hanna életét, verseit és naplóbejegyzéseit eleveníti fel. Az előadás bemutatja, hogy Hanna milyen bátorsággal hagyta el Budapestet, majd ejtőernyősként visszatért a megszállt Magyarországra, hogy segítse sorstársait. Története a veszteségekről és áldozatvállalásról szól, arról, hogy csak az hal meg, akit elfelejtenek.

Zenthe Ferenc Színház: Jó estét nyár, jó estét szerelem

Fejes Endre kultikus regénye kel életre Presser Gábor zenéjével. A hatvanas évek Magyarországának világában egy fiatal munkás kalandos és tragikus kettős életét követhetjük végig.

Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.: Az aranyecset

Családi verses-zenés mesejáték Nemes Nagy Ágnes költeménye alapján. Egy mágikus ecset segítségével minden kép életre kel, így a főhősnek a felelősségteljes teremtés útját is meg kell tanulnia.

Az új produkciókkal kiegészült repertoár még szélesebb kínálattal tudja megszólítani a különböző közösségeket országszerte. A cél továbbra is változatlan: a minőségi magyar színházi kultúra eljuttatása oda, ahol az leginkább hiányzik – a vidéki települések közönségéhez.

A Déryné Program lehetőséget biztosít arra, hogy a kulturális intézmények országszerte hozzáférjenek olyan értékes, professzionális előadásokhoz, amelyek másként sokszor nem jutnának el a közönségükhöz. A Program a színházat ismét közösségi élménnyé emeli – színházat visz mindenkinek, határon innen és túl.

