Phrenia: dal- és klippremier, és egy új zenekartag

Már nem fáj címmel egy újabb magyar nyelvű szerzeményt mutatott be a Phrenia. A modern metalt popzenei, elektronikus elemekkel ötvöző szerb-magyar csapat a dalt egy videoklippel is megtámogatta, amelyet Fehér Kornél segítségével készítettek el.

“Igyekszünk mindig olyan munkát kiadni a kezeink közül, amely inspirálhat, támogathat, vagy épp segíthet bizonyos helyzeteken átlendüli, ezekkel megküzdeni, amelyhez elengedhetetlen, hogy folyamatosan fejlődjenek a dalaink, és a zenekar is.” - érkezett a további megerősítés.

A formáció a jövőben egy új taggal kibővülve működik tovább, Pajor Ákos gitárost üdvözölhetjük a soraikban.

“Hosszú idő után ismét egy magyar nyelvű szerzeménnyel jelentkezünk, és nagy örömünkre szolgál, hogy az új dalunkkal együtt jelenthetjük be nektek Ákos csatlakozását a zenekarhoz, aki az elmúlt időszakban vendéggitárosként segítette a munkánkat. A korábbi négytagú éra most véget ér, és egy új időszámítás kezdődik az életünkben, tele új lehetőségekkel és egy következő szint elérésének vágyával.”

A dalpremier és a hivatalos bejelentés időzítése nem véletlen, hiszen az őszt a Depresszió vendégeként fogja végigturnézni a zenekar - az alábbi helyszíneken lökik szét a klubok falait.

10.03. Veszprém - Expresszó

10.11. Pécs - Pécsi Est

10.18. Tatabánya - Roxxy Music

10.24. Szeged - IH Rendezvényközpont

10.25. Kecskemét - Ápoló Klub

11.07. Szombathely - Végállomás Klub

11.08. Győr - Bridge Klub

11.14. Miskolc - Helynekem

11.15. Debrecen - Lovarda

11.21. Budapest - Barba Negra - Jegyek

H-Music Hungary

[2025.10.13.]