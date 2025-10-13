2025. október 13. | hétfő | Kálmán, Ede nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Lángol az ég - Nova Prospect dal- és klippremier
 Megjelent Siklósi Örs kiadatlan szólólemeze
Megjelent az Ossian új nagylemeze
Célegyenesben a BETON zenekar - Előrendelhető az Önazonos album!
"A teljes csöndtől az erőteljes szürrealitásig…" - Más-Világ címmel megjelent a Fortepiano bemutatkozó minialbuma
A belső hangtól nem menekülsz - Videoklipet kapott a Crom zenekar Kozmikus magány dala. Nem is akármilyet!
“Küzdök én a Végtelennel…” - Lovecrose dal- és klippremier: Veletek maradok
Jön a Depresszió eddigi legnagyszabásúbb kiadványa
Továbbra is lendületben a Meteora - Megérkezett a Broken Mind
Nekem a világ - Megjelent Fábián Zoltán legújabb videoklipje
Auraleak - Különleges videoklipen a Hopestacles, 5. születésnapi koncert október 25-én
Kapcsolatok
H-music

Phrenia: dal- és klippremier, és egy új zenekartag 

Már nem fáj címmel egy újabb magyar nyelvű szerzeményt mutatott be a Phrenia. A modern metalt popzenei, elektronikus elemekkel ötvöző szerb-magyar csapat a dalt egy videoklippel is megtámogatta, amelyet Fehér Kornél segítségével készítettek el. 

“Igyekszünk mindig olyan munkát kiadni a kezeink közül, amely inspirálhat, támogathat, vagy épp segíthet bizonyos helyzeteken átlendüli, ezekkel megküzdeni, amelyhez elengedhetetlen, hogy folyamatosan fejlődjenek a dalaink, és a zenekar is.” - érkezett a további megerősítés.

A formáció a jövőben egy új taggal kibővülve működik tovább, Pajor Ákos gitárost üdvözölhetjük a soraikban.
Hosszú idő után ismét egy magyar nyelvű szerzeménnyel jelentkezünk, és nagy örömünkre szolgál, hogy az új dalunkkal együtt jelenthetjük be nektek Ákos csatlakozását a zenekarhoz, aki az elmúlt időszakban vendéggitárosként segítette a munkánkat. A korábbi négytagú éra most véget ér, és egy új időszámítás kezdődik az életünkben, tele új lehetőségekkel és egy következő szint elérésének vágyával.”

A dalpremier és a hivatalos bejelentés időzítése nem véletlen, hiszen az őszt a Depresszió vendégeként fogja végigturnézni a zenekar - az alábbi helyszíneken lökik szét a klubok falait.
10.03. Veszprém - Expresszó
10.11. Pécs - Pécsi Est
10.18. Tatabánya - Roxxy Music
10.24. Szeged - IH Rendezvényközpont
10.25. Kecskemét - Ápoló Klub
11.07. Szombathely - Végállomás Klub
11.08. Győr - Bridge Klub
11.14. Miskolc - Helynekem
11.15. Debrecen - Lovarda
11.21. Budapest - Barba Negra - Jegyek

H-Music Hungary

[2025.10.13.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.] apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Piramis koncert lesz Budapesten - különleges vendég is érkezik
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Figyelem, figyelem pénteken Likó Marcell szólóest lesz Budakalászon!
Bordó Sárkány: magyar táncokkal ünnepli 15 éves jubileumát a zenekar
Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Újra Magyarországon a világ legismertebb gospel kórusa
Cinefonic 2025 a Kongresszusi Központban, jegyek itt
KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 
Gájer Bálint jubileumi koncertet ad októberben - jegyek itt
Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire show Budapesten 
Nekem a világ - Megjelent Fábián Zoltán legújabb videoklipje
Ne engedd el a nyarat - a Budapest Parkban októberig tart a buli!
Családi dinamikák a fókuszban a 14. Szemrevaló Filmfesztiválon - teljes a program
Csendes Barát látta először hazánkban a Csendes barátot
Auraleak - Különleges videoklipen a Hopestacles, 5. születésnapi koncert október 25-én
Továbbra is lendületben a Meteora - Megérkezett a Broken Mind
A boldogság dalaival érkezik a Dubinski
25 éves a NIGHT of the JUMPs®
Jön a Depresszió eddigi legnagyszabásúbb kiadványa
“Az elmúlt időszakban sokféle transz állapotban voltunk” - Elefánt koncert a Budapest Parkban

Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Szeptember...

Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
„Legyen...
Megnéztük KKevin koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban
Marót Vikiék vitték a főszerepet az Őszköszöntőn  
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
beszámolók még