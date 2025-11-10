Guba Gábor: A Harlem Gospel Choir fellépése egy spirituális, érzelmi és közösségi utazás

A gospel világsztárjai hét év után térnek vissza Budapestre, hogy felejthetetlen estét varázsoljanak a közönségnek. A Harlem Gospel Choir november 18-án újra Magyarországon lép fel a Papp László Budapest Sportaréna színpadán. A „Magic of Motown” turné a Motown korszak legendás dalait idézi meg elementáris gospel energiával, Marvin Gaye, The Supremes és Stevie Wonder klasszikusain keresztül. A koncert magyarországi szervezője, Guba Gábor, a Green Stage Production ügyvezetője szerint ez az este egy fantasztikus zenei esemény lesz, lélekemelő közösségi élmény is, amelyet kár lenne kihagyni.

Hét év után tér vissza a Harlem Gospel Choir Magyarországra. Miért különleges ez a koncert, és mit jelent ez a hazai közönség számára?A Harlem Gospel Choir fellépése mindig kivételes pillanat, hisz a fekete amerikai gospel kultúra élő örökségét mutatják be. Hét év telt el az utolsó magyarországi fellépésük óta, és a közönség most újra átélheti azt az elementáris erőt, amit csak ők tudnak megteremteni. Aki egyszer már volt a koncertjükön, tudj, hogy nem lehet közömbös maradni. Ez az este arról szól, hogy együtt éneklünk, együtt mozdulunk.

A turné címe „Magic of Motown” mit takar ez pontosan, és miért különleges ez a zenei világ?

A Motown korszak a modern könnyűzene egyik leginspirálóbb időszaka volt. Olyan dalok születtek akkor, amelyek szó szerint generációkat formáltak, elég csak Marvin Gaye, The Supremes vagy Stevie Wonder nevét kimondani. Ezek a dalok ma is élnek, lüktetnek, és elképesztő érzelmi töltettel bírnak. A Harlem Gospel Choir pedig most gospel hangzással, spirituális energiával és hihetetlen színpadi jelenléttel értelmezi újra ezt a zenei kincset. Újjászületnek a klasszikusok, méghozzá olyan erővel, hogy a közönség szó szerint feláll a székről és együtt táncol a fellépőkkel. A koncert egyszerre nosztalgia, tisztelgés és egy szép ünnep.

Mit tapasztalsz: hogyan reagál a magyar közönség a gospel műfajra?

A magyar közönség elképesztően nyitott, érzékeny és befogadó és azt érzem, hogy a gospel műfaj mindig megmozgatja őket. Itt nincs távolság színpad és nézőtér között, a gospelben ott van az öröm, a közösség ereje, a szabadság és a remény és ezek pedig minden emberhez szólnak, függetlenül attól, hogy ki honnan jött. A korábbi koncerteken láttuk, ahogy pár perc alatt egy sportaréna válik egyetlen nagy, lüktető közösséggé. Mindenki énekel, tapsol, nevet, meghatódik, és az este végén úgy távozik, hogy valami mélyen megérintette.

A Green Stage Production különleges filozófiát követ a szervezésben. Miben más a ti hozzáállásotok?

Így van, nemcsak rendezvényt szervezünk, hanem felelősséget is vállalunk. Hiszünk abban, hogy a kultúra és a fenntarthatóság kéz a kézben járhat. Minden általunk szervezett esemény ökológiai lábnyomát pontosan kiszámoljuk, majd annyi fát ültetünk Magyarországon, amennyi ezt képes ellensúlyozni. Ez nem marketing, hanem valós cselekvés. Szeretnénk példát mutatni: lehet világszínvonalú eseményt szervezni úgy, hogy közben a bolygónkra is figyelünk.

Ha valaki még nem volt gospel koncerten mire számítson ezen az estén?

Arra, hogy az este végén nem ugyanúgy fog hazamenni, mint ahogyan érkezett, hisz olyan energia szabadul fel, amit nem lehet semmilyen más koncerthez hasonlítani. A közönség nem passzív néző, hanem aktív résztvevő. A zenekar szó szerint bevon mindenkit a történetbe, a dalokba, a pillanatba. Lesznek megható, bensőséges részek, lesznek robbanékony, ünnepi pillanatok és az egész este egy olyan ívet jár be, amely egyszerre szól a zenéről, a közösségről és a reményről. Itt nemcsak hallod a zenét, hanem átéled.

Miért nem érdemes kihagyni ezt a koncertet?

Mert ilyen élmény nagyon ritkán adódik. A Harlem Gospel Choir a világ egyik legismertebb és legnagyobb gospel együttese. Olyan színpadi jelenlétük van, ami egyszerűen letaglózó a szó legjobb értelmében, ez maga egy zenei katarzis

Időpont: 2025. november 18., kedd, 19:30

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna

Előadó: Harlem Gospel Choir - Magic of Motown Tour 2025

Szervező: Green Stage Production

Fotó: Green Stage Production

