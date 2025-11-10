Rúdon táncolva az önelfogadás felé - különleges előadásra készül a Liliom Produkció

Nyolcadik bemutatójára készül a Liliom Produkció, amely ezúttal is olyan, már-már tabunak számító kérdéseket dolgoz fel a színház nyelvén, amelyekről a mindennapokban nem szívesen beszélünk. Új produkciójuk, a Meztelen igazság című zenés vígjáték – ami az eddigiekhez hasonlóan magyarországi ősbemutóként kerül színre – november 8-án és 9-én debütál a RaM-ArT Színházban, és egyszerre szól a női összetartásról, az önelfogadásról, valamint a testi-lelki lemeztelenedésről.

Dave Simpson darabja szokatlan helyszínre, egy rúdtáncórára kalauzolja a nézőket. A kurzuson részt vevő öt nő azonban nem csupán a szexi mozgás miatt érkezik az oktatóhoz: leginkább a gátlásaikat próbálják levetkőzni, ami nem is olyan egyszerű – különösen, mivel kezdetben még egymás számára is idegenek.

Ahogy azonban egyre jobban összeszokik a társaság, barátságok szövődnek, és felszínre kerülnek régóta rejtegetett titkok is. A legfontosabb azonban az, hogy a nők fokozatosan elfogadják, megszeretik a saját testüket. Olyannyira, hogy egy bátor és merész ötlettől vezérelve elhatározzák: jótékonysági céllal kilépnek a nyilvánosság elé, és levetik a ruháikat is.

A Meztelen igazság, a Liliom Produkció korábbi előadásaihoz hasonlóan, szellemes és felszabadító humorral vezeti végig a közönséget a rúdtánckurzuson, amelynek során nem csupán megtanulnak urai lenni a saját testüknek, hanem önmagukat is megismerik.

Érdekes párhuzam, hogy a kettős szereposztásban játszó színésznők bizonyos szempontból hasonló helyzetben vannak a próbaidőszak alatt, mint a szereplők, hiszen a hiteles alakításhoz elengedhetetlen, hogy belemélyedjenek a rúdtánc rejtelmeibe is. Ebben Tóth Bernadett, a Pole Heaven Rúdtánc Stúdió oktatója van segítségükre, aki rendszeres edzéseken vezeti be a színészeket a nem mindennapi mozdulatokba.

Így egy igazi összművészeti produkció jön létre, amely a zenével válik teljessé. Az ismert magyar és nemzetközi slágerek ezúttal is a darabhoz igazítva, új köntösben szólalnak meg. Az előadást Tallós Rita rendezi.

A budapesti bemutató után a Meztelen igazság az ország számos pontján látható lesz, többek között Miskolcon, Veszprémben, Békéscsabán, Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Szombathelyen, Szegeden, Mosonmagyaróváron, Észak-Komáromban, Pakson, Gyöngyösön, Egerben, Ajkán, Cegléden, Pécsett és Zalaegerszegen. További állomások szervezése folyamatban van.

Szereposztás:

Trisha: Haumann Petra / Barbinek Paula

Bev: Csomor Csilla / Kokas Piroska

Faith: Gyebnár Csekka / Deutsch Anita

Sarah: Nyertes Zsuzsa / Gubík Ági

Rita: Sári Évi / Deutsch Anita

Gabby: Barbinek Paula / Fekete Linda

Alkotók:

Írta: Dave Simpson

Fordította/Dramaturg: Barbinek Paula

Díszlet-jelmez tervezés: Gordos Éva

Korrepetítor: Fehér Adrienn

Koreográfus: Tallós Andrea

Hang: Csomor György

Fény: Váradi András “Szőke”

Zene: Nemzetközi slágerek új köntösben

Dalszöveg: Csik Csaba/Cseh Dávid Péter

Rúdtánc oktatás: Tóth Bernadett/Pole Heaven Rúdtánc Stúdió

Rendező asszisztens: Kiss Kriszta

Rendezte: Tallós Rita

Producer: Timár Krisztina

Kizárólagos forgalmazó: New Season Produkciós Iroda

A szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az előadást 18 éven felülieknek ajánljuk!

A Liliom Produkcióról:

A Liliom Produkciót a hazai színházi és filmes életben is ismert színésznő, Tallós Rita hívta életre kifejezetten azzal a céllal, hogy Magyarországon egyedülálló módon, női színházi struktúrát teremtsen. Mottójuk: „Nők, nőkről, nem csak nőknek!” Olyan érzékeny témákat dolgoznak fel a nők életéből, amelyek tabukat feszegetnek.

A Liliom Produkció és a New Season Produkciós Iroda együttműködése 2021 októberétől lehetővé tette, hogy a nézők országszerte megismerjék a brandet és találkozzanak az előadásokkal. Tallós Rita üzlettársa a Liliom Produkció üzleti vezetője, Timár Krisztina, a New Season Produkciós Iroda tulajdonosa, kommunikáció-média szakemberként többszáz nagyprodukció szervezésével a háta mögött kialakította a Liliom Produkció üzletpolitikáját, valamint működteti a színház üzleti lábát.

Az idén előreláthatólag – hasonlóan a tavalyi évhez – közel 160 előadás valósul meg vidéken és a fővárosban egyaránt. Ezzel a számmal a brand elérte, hogy Magyarország legnagyobb utazószínházai között jegyezzék.

A Meztelen igazság vígjáték a Liliom Produkció női színház nyolcadik bemutatója.

Repertoár: Anyatigrisek musical, Anyám az őrületbe kerget anya-lánya standup, Öreglányok zenés komédia, Dámák a pakliban krimi-vígjáték, Hőhullám zenés vígjáték, Lánybúcsú musical, 4 évszak vígjáték.

Fotó: Forgács Bea

[2025.11.10.]