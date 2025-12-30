Megérkeztek a Csinibaba Táncdalfesztivál fellépőinek nevei

Visszatér a Katona József Színház és a Budapest Park közös, nagy sikerű produkciója: a Csinibaba Táncdalfesztivál 2026-ban új korszakot mutat be a közönségnek. A „Rendszerváltás évei” alcímű műsor május 28-án a ’80-as és ’90-es évek világába repít vissza, amikor a zene, a technológia és a társadalmi változások együtt formáltak és ráztak fel egy egész generációt. A produkció látványban és hangzásban is ezt az izzó levegőjű, új korszakot idézi meg. Az esemény támogatója a Mastercard.

Az idei előadásban ismét együtt lépnek színpadra a Katona József Színház művészei és a hazai könnyűzene jól ismert előadói. A népszerű vendégművészek sorát - Csákányi Eszter, Kulka János, Nagy Ervin, Thuróczy Szabolcs - jövőre Pajor Tamás és Szabó Győző is erősíti.

A produkció rendezője továbbra is Vajdai Vilmos, a kísérőzenét pedig a Meggyes Ádám vezette Nart Orchestra Big Band biztosítja, fúvósokkal és vonósokkal kiegészülve. A látványvilág kicsit futurisztikus, kicsit sci-fis hangulatot kap, amely egyszerre idézi meg a korszak technikai újításait és a jövőbe tartó lendületét.

A május 28-án megrendezésre kerülő esten többek között Beton.Hofi, Járai Márk, Lábas Viki, Sisi, Kollár-Klemencz László, Bérczesi Robi, Sena, Fekete Giorgio, Péterfy Bori, Vitáris Iván, Jónás Vera és Németh Juci állnak színpadra a Katona művészeivel közösen. A fellépők sokszínűsége jól mutatja, hogy az előadás továbbra is a műfajok találkozására épít: ismert hangok és friss energiák együtt hozzák vissza a korszak hangulatát, új megközelítésben. A Duda Éva Társulat táncosai idén is csatlakoznak a produkcióhoz. A megújult Csinibaba Táncdalfesztivállal tehát 2026. május 28-án visszamegyünk a jövőbe.



