Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában

Február 14-én harminc esztendős fennállásuk jubileumi ünnepi koncertjét adta a Hooligans zenekar az Arénában, mi pedig megnéztük. Azóta is a hatása alatt vagyunk a két és fél órának.

Pontosan este nyolc órakor a nézőtér sötétbe borult, a színpadon a LED-lámpák, lézerek felvillantak, és kezdődött is a bő két és fél órás show. Színpadon a harmadik évtizedes fennállását ünneplő Hooligans zenekar.

Hooligans koncert képekben - klikk a fotóra


LED-falak nem csak két oldalt és középen, hanem felül is, a színpad felett, térben is el voltak helyezve, „Tetris” szerűen, téglatest formákra osztva, ami elképesztően látványos megoldás volt.

Ezeken túl pedig irgalmatlan mennyiségű lézer, valamint lángcsóvák és pirotechnikai elemek dobták fel a látványt és a hangulatot.

A slágereken kívül rengeteg ritka dallal is készült nekünk a banda, de haladjunk időrendben.

Kendőzetlen Igazság vetítette előre a Káoszt, hogy aztán mindörökre Körforgásba kerüljünk.

Első vendég (volt több is), Gudics Máté, 2024-es Megasztár győztes. Mi mást is adhattak volna elő duettben Csipával, mint a „Küzdj az álmodért” című dalt.

Következett néhány sláger az új lemez dalai előtt, mint például a „Játszom”, amit a teljes Aréna teli torokból üvöltve énekelt végig, hidegrázós élmény volt.

Ezt követte a legutóbbi lemez címadó dala, „Fekete Szivárvány”-ként, fekete konfetti cunamival borítva be a nézőteret, miközben Diószegi Kiki (Down for Whatever) is megérkezett második vendégként, hogy duettet énekeljen ebben a dalban Csipával. Tökéletes előadás volt.

Következett néhány ritkább dal, ahol kicsit le is szidott minket Csipa, hogy a ritka dalok szövegeit nem tudjuk tökéletesen, házi feladat következő alkalomra bepótolni, (haha).

A földi „Paradicsom”-ba meghívta a zenekar Mező Misit, hogy újabb duettet láthassunk, hallhassunk a színpadon. Természetesen Misi belevitt kis poénokat, így lett egyedi ez a dal, ebben a verzióban, ezen az ünnepi estén.

Ezt követően lángba borítottuk a város helyett az Arénát, hogy Királylányok között táncolhassunk tovább, színes konfetti cunami és további lángcsóvák közepette. Ismét jött néhány új dal (imádom az utolsó két lemezt - is), majd az Illúzió sláger, amit Kiss Endi lányával, Kiss Bodzával adott elő a zenekar, illetve énekelt vele duettet Csipa.

„Apja lánya, az alma nem esett messze a fától”, csodás hang, vagány attitűd, színpadra termett a lány.

Az utolsó szakaszban pedig záporoztak a jobbnál jobb slágerek, illetve az utolsó két lemez legjobb dalaival Evolúción mentünk keresztül, ami azt hittük Örökké tart majd, de elindultunk a Vadak Után Seholországba, hogy a végén Legyen Valami Pezsgés a Hotel Mámorban (hihi).

Egy szó, mint száz, igazi ünnepi, teltházas este volt, egy gyufát nem lehetett leejteni a nézőtéren, egy emberként ünnepelte a „harminc éves huligánokat” tízezernyi ember. Köszönjük fiúk a csodás, ünnepi, zseniális estét!

Várjuk az idei turnét, illetve még harminc ilyen évet!

Köszönjük a szervezést a Broadway Jegyirodának!

Balázs Adrienn
Fotó: Petró Adri

Setlist:
1. Intro
2. Kendőzetlen Igazság
3. Káosz
4. Mindörökké
5. Félember
6. Körforgás
7. Küzdj az Álmodért
8. Vékony Jég
9. Ringass El
10. Játszom
11. Fekete Szivárvány
12. Idegen
13. Van az úgy
14. Jön a Pofon
15. Ébren Várj
16. Paradicsom
17. Nőben a Boldogság
18. Vér nem válik vízzé
19. Lángba borítom a várost
20. Várok Rád
21. Eljátszott Gyémánt
22. Egyformán
23. Királylány
24. Túlélő
25. Illúzió
26. Szabadon
27. Evolúció
28. Tartson Örökké
29. Vadak Után
30. Seholország
31. Legyen Valami Pezsgés
32. Hotel Mámor

[2026.03.11.]

